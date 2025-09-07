Incendio fatal en La Boca: falleció un hombre luego de que se incendiara un conventillo

El hecho se produjo durante la madrugada del domingo, donde un hombre en silla de ruedas murió calcinada por el incendio. En el lugar vivían 13 familias.

El incendio se produjo en un conventillo durante la mañana de este domingo.

En un domingo marcado por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad amaneció con un terrible hecho en el barrio de La Boca: el incendio de uno de los conventillos de la zona. El mismo está ubicado al lado de la Escuela Carlos Ramón Vignale en el corazón del barrio.

El siniestro se produjo cerca de las 8.30 de la mañana, en la intersección de la calle Wenceslao Villafañe y la avenida Almirante Brown. El edificio data a los años de origen del barrio, con una construcción precaria de chapa y madera y el incendio se produjo en las dos plantas de la vivienda.

En el lugar vivían 13 familias. Producto del incendio, una persona en silla de ruedas falleció, mientras que el resto de los habitantes debieron ser atendidos por intoxicación con monóxido de carbono.

Incendio conventillo en La Boca El conventillo está ubicado al lado de la Escuela Carlos Ramón Vignale.

El fuerte operativo por el incendio A raíz de este incendio en el conventillo se desplegó un fuerte operativo de seguridad que involucró a la Policía de la Ciudad, personal de Bomberos y del SAME, quienes aún continúan trabajando. Según informaron, los Bomberos aún no han podido ingresar al lugar.