Impactante choque entre siete autos en Quilmes: qué se sabe de la salud de los conductores
Todo ocurrió minutos después de las 5 en la intersección de Calchaquí y Lamadrid, en Quilmes. Uno de los autos habría cruzado en rojo.
Un impresionante choque ocurrió este viernes en la ciudad de Quilmes, en el cual siete autos terminaron afectados. Hasta las últimas informaciones, tres personas debieron ser internadas de urgencia.
Todo ocurrió minutos después de las 5 en la intersección de Calchaquí y Lamadrid. Uno de los vehículos involucrados, una Eco Sport negra, circulaba por Calchaquí y habría cruzado con semáforo en rojo.
En ese momento, el vehículo se llevó puesto a un Gol en el que viajaban un hombre con su hijo. Estos dos, junto con el conductor de la Eco Sport, son las personas que se encuentran internadas.
Así fue el choque que protagonizaron siete autos en Quilmes
Luego del choque, y por efecto arrastre, los vehículos colisionaron contra los otros cinco autos, los cuales estaban esperando a la luz verde para cruzar la calle.