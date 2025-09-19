Fuerte accidente en la ruta 7 cerca de Potrerillos: trabajan para rescatar a personas atrapadas

Un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 1111 de la Ruta 7, cerca de Potrerillos.

Un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 1111 de la Ruta 7, donde varias personas quedaron atrapadas tras una colisión vehicular. Las fuerzas de emergencia se trasladaron inmediatamente al lugar del siniestro. La Policía de Mendoza coordina las tareas de rescate junto con los equipos especializados. El hecho ocurrió cerca de Potrerillos.

Las autoridades dispusieron la suspensión temporal del tránsito en el sector afectado. La medida preventiva busca facilitar las labores de asistencia a los heridos. Los equipos de emergencia trabajan para liberar a las víctimas que permanecen atrapadas. La zona de Los Árboles también presenta restricciones en la circulación vehicular.