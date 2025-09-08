Fentanilo contaminado: allanan a los titulares de Anmat e Iname en medio de la investigación

Por orden del juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Loretta, se realizaron siete allanamientos simultáneos, entre ellos en los domicilios de la titular de la Anmat y de la directora del Iname.

La medida se centra en la búsqueda de teléfonos celulares y documentación que podrían aportar pruebas clave para determinar las responsabilidades por la falta de controles en los laboratorios.

La investigación por el fentanilo contaminado que registra casi un centenar de muertes en el país, sumó un nuevo capítulo este lunes con allanamientos de alto impacto. Por orden del juez federal Ernesto Kreplak y de la fiscal Laura Loretta, efectivos realizaron siete operativos en simultáneo.

Entre los allanamientos ordenados, se encuentran los de Nélida Agustina Bisio -la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)-, y de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), Gabriela Mantecón Fumadó.

Qué busca la Justicia en el Anmat e Iname Según se informó, la medida se centra en la búsqueda de teléfonos celulares y documentación que podrían aportar pruebas clave para determinar las responsabilidades por la falta de controles en los laboratorios. En caso de que los dispositivos no fueran entregados voluntariamente, las fuerzas de seguridad están autorizadas a ingresar por la fuerza.

Cómo continúa la investigación del juez Kreplak La causa investiga el rol de los organismos de control frente a la distribución de fentanilo adulterado, que provocó víctimas fatales y desató una fuerte crisis sanitaria. Para los investigadores, la omisión en la fiscalización de los laboratorios sería un factor determinante en la tragedia.

Los operativos se extendieron a distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, en un procedimiento coordinado por fuerzas federales bajo la supervisión del juzgado. El material incautado será peritado en los próximos días para establecer posibles responsabilidades administrativas y penales.