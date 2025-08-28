El video del momento en el que el micro despistó en el Acceso Sur

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una empresa que se encuentra enfrente del lugar donde se produjo el incidente.

Un colectivo perdió el control, el chofer se habría quedado dormido, este jueves en Acceso Sur y dejó a ocho pasajeros heridos, entre ellos una mujer embarazada y una menor de 3 meses. El incidente se produjo este jueves por la mañana en la lateral este de Acceso Sur entre Valle Grande, Godoy Cruz. El video quedó registrado por las cámaras de seguridad de una de las empresas que está en la calle lateral.

Se trata de un colectivo del Grupo 700, recorrido 760, que se encontraba circulando pasadas las 7 de la mañana por Acceso Sur e iba con dirección de sur a norte. Por razones que aún se investigan, el chofer se habría quedado dormido, ocasionando que pierda el dominio y posteriormente colisionando contra un poste y un guardarraíl.

Entre los heridos hay una mujer embarazada que fue trasladada a la Clínica Mitre y una menor de 3 meses que fue derivada al Hospital Notti para ser asistida.