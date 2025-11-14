El jurado popular del caso Cecilia Strzyzowski sigue deliberando y crece la tensión por el veredicto

En una jornada decisiva, el jurado popular delibera para resolver la culpabilidad de los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Expectativas por el veredicto al que llegue el jurado popular en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.﻿

Se vive una jornada clave en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Por estas horas, el jurado popular que debe resolver la culpabilidad de los siete acusados en el caso ya delibera a puertas cerradas. Tras semanas de exposición de pruebas, testimonios y alegatos, las sociedad chaqueña se mantiene expectantes por el veredicto.

Antes de iniciar el debate interno, la jueza técnica Dolly Fernández ofreció una detallada explicación del procedimiento previsto por la Ley de Juicio por Jurados N.º 2364-B, que exige un veredicto unánime. Esa instrucción buscó garantizar que los jurados comprendieran cada uno de los pasos que determinan una decisión válida y transparente.

Mientras tanto, en las afueras del Centro de Estudios Judiciales se vive un clima de fuerte tensión. Un importante operativo policial, con vallados y medidas de seguridad especiales, rodea el edificio. Allí se concentran familiares de la víctima, organizaciones feministas, vecinos y periodistas de distintos puntos del país, todos a la espera de una resolución. La imagen de Cecilia, presente en pasacalles y carteles, sintetiza el reclamo de justicia que atraviesa toda la causa.

Justicia por Cecilia Strzyzowski Los alegatos finales, expuestos el jueves, marcaron el rumbo de la deliberación. El fiscal de Cámara Juan Martín Bogado, acompañado por el Equipo Fiscal Especial, pidió la condena de todos los imputados. A ese planteo se sumaron Gustavo Briend, abogado de la madre de Cecilia, y Juan Ignacio Díaz, querellante por el Estado, quienes remarcaron que tanto la familia Strzyzowski como el Gobierno provincial esperan un fallo contundente y reparador.

Del lado de las defensas, cada abogado intentó despegar a su representado de las acusaciones. Ricardo Osuna, en nombre de Emerenciano Sena, reclamó la no culpabilidad. Celeste Ojeda, representante de Marcela Acuña y también de Griselda Reinoso, pidió que no se condenara a sus defendidas por homicidio y planteó alternativas como el encubrimiento agravado. Gabriela Tomljenovic, abogada de César Sena, solicitó también la absolución. En la misma línea, Elena Puente defendió a Fabiana González y Gustavo Obregón, mientras que Mónica Sánchez y Lucas Santa Cruz reclamaron no culpabilidad para Gustavo Melgarejo.