Dos motochorros mataron a un feriante en Mendoza y ahora confesaron: la dura condena en su contra

Franco Bairac Farías y Raúl Rosas Videla fueron condenados por el asesinato de Daniel Chincha, ocurrido durante un asalto el año pasado en Maipú.

La jueza Carmen Magro condenó este viernes a Franco Manuel Bairac Farías (31) y Raúl Alexander Rosas Videla (34) por el asesinato en un asalto del feriante Daniel Leandro Chincha, ocurrido a mediados del año pasado en la localidad de Colonia Bombal, Maipú. Los motochorros confesaron frente a la magistrada y recibieron una dura condena en su contra.

La sentencia se dio durante una audiencia preliminar al juicio por jurados que debían enfrentar los dos detenidos por el crimen del hombre de 33 años. A través de un acuerdo que alcanzaron entre los defensores y el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, los matadores evitaron llegar al debate donde iba a ser juzgados por doce ciudadanos.

Así, admitieron los hechos que les endilgaban y la jueza del Tribunal Penal Colegiado N°2 homologó el pacto entre las partes y dictó la sentencia por 22 años y 6 meses de cárcel por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego. Además, se les declaró a ambos la reincidencia, ya que contaban con condenas previas, por lo que no tendrán la posibilidad de acceder a beneficios carcelarios durante el cumplimiento de la pena.

El asesinato del feriante La reconstrucción que realizaron los detectives del caso sostiene que pasadas las 20 del miércoles 17 de julio de año pasado Daniel Leandro Chincha llegó a bordo de su Toyota Hilux blanca su domicilio de la manzana H del barrio Obrero de Santa María, ubicado en la citada localidad perteneciente al distrito maipucino de Rodeo del Medio.

El feriante volvía tras finalizar la jornada de trabajo en el Mercado Cooperativo de Guaymallén, donde vendía hortalizas que cultivaba él mismo, acompañado por su esposa, que estaba cursando el sexto mes de embarazo.