Denunciaron una nueva estafa en Mendoza: el relato de una mujer que casi cae en el engaño

Por medio de Marketplace, fue contactada por un hombre que, asegurando trabajar en Vía Cargo, casi consigue acceso a su WhatsApp. Los detalles de la estafa.

El acceso al WhatsApp de una persona es la entrada a una de las estafas más comunes en los últimos tiempos. Con este mecanismo los delincuentes se pueden hacer pasar por una persona para engañar a sus allegados en búsqueda de dinero. Una mujer mendocina denunció a presuntos estafadores que buscan a sus víctimas por la plataforma de compra y venta Marketplace.

Esta persona, quien casi cayó en la trampa, relató a MDZ como fue el intento de estafa: "Yo publiqué en Marketplace un vehículo a la venta. Entonces se comunica conmigo una persona que me pregunta por el vehículo y me dice que si por favor le podía pasar mi número de teléfono", este fue el primer contacto con el presunto estafador.

El convincente relato y el intento de estafa Una vez la conversación pasó a la WhatsApp, la mujer indicó que la foto de perfil de este usuario, una imagen de una familia, le transfirió cierta confianza, pero que comenzó a sospechar cuando comenzó a hablar con esta persona. Esto porque, según relató: "Del auto no me preguntó casi nada".

En su lugar, este hombre se dedicaba a hablarse de su supuesto trabajo como empleado de la compañía Vía Cargo, todo el tiempo apurándola y remarcándole que tenía que marcar su hoja de ruta con su dirección y datos para que figure que estaba haciendo una entrega mientras hacían la transacción del vehículo.

En ese momento saltó el código de la aplicación de mensajería pidiendo acceso, lo que alertó a la mujer, quien en ese momento dejo de responder al sujeto a pesar de la insistencia del mismo.