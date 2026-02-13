Choque entre un auto y una moto en Autopista Dellepiane: un muerto

El choque ocurrió a la altura de Av. Riestra. Quien perdió la vida fue el motociclista y aún no se conoce su identidad.

Un auto y una moto protagonizaron un trágico choque este viernes en la Autopista Dellepiane. Como consecuencia del impacto, hay un muerto.

El siniestro ocurrió a la altura de Av. Riestra, en la zona de Obras, sentido Autopista Ricchieri. Debido al choque, la Autopista se encuentra con una demora considerable.

Quien perdió la vida fue el motociclista, un hombre de 30 años, y aún no se conoce su identidad. Por otro lado, la persona que conducía el vehículo fue derivado con politraumatismos. El SAME se encuentra trabajando en el lugar.