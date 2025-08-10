Chocaron dos camiones en alta montaña y hay tránsito restringido

Un operativo de emergencia se activó este mediodía en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1212, en la zona conocida como la Curva del Yeso. El hecho se produjo por una colisión entre dos camiones de carga, lo que interrumpió el tránsito durante algunos momentos, pero luego se habilitó el tránsito a través de media calzada.

Tras el impacto, se informó que una persona se encontraba atrapada en el interior de uno de los vehículos. Rápidamente, personal de Bomberos de la Policía se desplazó al lugar junto a la Policía Vial y una ambulancia para asistir en las tareas de rescate.

Según la información suministrada por el personal actuante, la persona atrapada fue rescatada exitosamente y se encontraría en aparente buen estado de salud. Se solicita a los conductores que circulen por la zona extremar las precauciones y estar atentos a las indicaciones de las autoridades.