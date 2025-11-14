Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular no llegó a un acuerdo y hay cuarto intermedio hasta mañana

Luego de deliberar toda la tarde, el jurado popular en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski no logró ponerse de acuerdo para resolver por unanimidad la responsabilidad de los siete acusados en el caso y se pasó a un cuarto intermedio hasta el sábado a las 8 horas.

Tras semanas de exposición de pruebas, testimonios y alegatos, las sociedad chaqueña se mantiene expectantes por el veredicto que debe ser dictado por los 12 integrantes del jurado popular por unanimidad.

Antes de iniciar el debate interno, la jueza técnica Dolly Fernández ofreció una detallada explicación del procedimiento previsto por la Ley de Juicio por Jurados N.º 2364-B , que exige un veredicto unánime. Esa instrucción buscó garantizar que los jurados comprendieran cada uno de los pasos que determinan una decisión válida y transparente.

Mientras tanto, en las afueras del Centro de Estudios Judiciales se vivió un clima de fuerte tensión. Un importante operativo policial, con vallados y medidas de seguridad especiales, rodeó el edificio. Allí se concentraron familiares de la víctima, organizaciones feministas, vecinos y periodistas de distintos puntos del país, todos a la espera de una resolución. La imagen de Cecilia, presente en pasacalles y carteles, sintetiza el reclamo de justicia que atraviesa toda la causa.

La decisión de postergar el veredicto no hizo más que encender el ánimo de los manifestantes. El jurado popular continuará deliberando mañana sábado y deberá hacerlo hasta por once días para ponerse de acuerdo en un fallo unánime.

Justicia por Cecilia Strzyzowski

Los alegatos finales, expuestos el jueves, marcaron el rumbo de la deliberación. El fiscal de Cámara Juan Martín Bogado, acompañado por el Equipo Fiscal Especial, pidió la condena de todos los imputados. A ese planteo se sumaron Gustavo Briend, abogado de la madre de Cecilia, y Juan Ignacio Díaz, querellante por el Estado, quienes remarcaron que tanto la familia Strzyzowski como el Gobierno provincial esperan un fallo contundente y reparador.

Del lado de las defensas, cada abogado intentó despegar a su representado de las acusaciones. Ricardo Osuna, en nombre de Emerenciano Sena, reclamó la no culpabilidad. Celeste Ojeda, representante de Marcela Acuña y también de Griselda Reinoso, pidió que no se condenara a sus defendidas por homicidio y planteó alternativas como el encubrimiento agravado. Gabriela Tomljenovic, abogada de César Sena, solicitó también la absolución. En la misma línea, Elena Puente defendió a Fabiana González y Gustavo Obregón, mientras que Mónica Sánchez y Lucas Santa Cruz reclamaron no culpabilidad para Gustavo Melgarejo.

Con las posiciones ya expuestas, el jurado comenzó deliberar pasado el mediodía de este viernes. Las discusiones llevaron varias horas, pero este viernes no se llegó a un consenso. Si logran un veredicto este sábado, la definición de las penas se realizará en una audiencia prevista para los próximos días.

Ante lo sucedido, el abogado defensor de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, confirmó a la señal TN que las dudas que presenta el jurado beneficia a su defendido. Cabe recordar que el pedido de revisión de pruebas en el caso que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski fue la razón por la cual se demora el veredicto.

expectativa por el veredicto en el juicio por el femicidio de cecilia

Unanimidad del veredicto

Ante la demora en la decisión del jurado, crece entre la ciudadanía una pregunta inevitable: ¿qué ocurre si los integrantes del jurado no logran ponerse de acuerdo?

En Argentina, cuando un jurado no alcanza la unanimidad requerida, se considera que está “estancado” o trabado. En ese caso, la jueza solicita que continúen deliberando y revisen sus posiciones con apertura, pero sin renunciar a sus convicciones. Si aun así persiste la falta de acuerdo, el juicio se declara nulo y el proceso debe comenzar de nuevo con otro jurado.

La ley prevé incluso una situación excepcional: si un segundo juicio tampoco consigue consenso, el acusado debe ser absuelto porque no se logró acreditar culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Pasadas las 19 horas del viernes, los doce miembros del jurado fueron trasladados a un hotel donde se mantendrán aislados hasta mañana, que volverán a los tribunales para continuar la deliberación.