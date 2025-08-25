Atacaron un tren del Ejército Argentino que llevaba vehículos militares

Un grupo de cinco personas intentaron abrir el último vagón para robar vehículos del Ejército Argentino. Los atacantes se dieron a la fuga.

Un tren del Ejército Argentino que pasaba por la provincia de Santa Fe fue víctima de un intento de saqueo. La formación transportaba vehículos y pertrechos militares. La maniobra fue frustrada por la custodia del tren y los atacantes se dieron a la fuga.

Video: así es el tren del Ejército Argentino que fue atacado Un tren del Ejército Argentino fue atacado El hecho ocurrió el pasado 23 de agosto cuando el tren pasaba por la localidad santafesina de Ángel Gallardo. Allí, un grupo de cinco personas intentaron abrir el último vagón para robar vehículos del Ejército Argentino.

Inmediatamente, un efectivo del Ejército se comunicó con el 911 sobre la presencia de individuos en el convoy. La Policía se hizo presente en el lugar y tras revisar los vagones, determinaron que los atacantes, quienes se dieron a la fuga, habían intentado cortar sogas y retirar lonas para hacer caer la carga a las vías.

Finalmente, horas más tarde, la formación se detuvo en Laguna Paiva para asegurar la carga y realizar tareas de mantenimiento.