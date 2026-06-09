Apareció la adolescente que era intensamente buscada en Colonia Caroya: qué se sabe de su hallazgo

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Encontraron a la adolescente que había desaparecido en Colonia Caroya

La menor que había desaparecido este lunes al mediodía en Colonia Caroya, provincia de Córdoba, fue encontrada este martes por la tarde. El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, informó que la joven fue encontrada “sana y salva”.

En conferencia de prensa, el funcionario agregó que: "la encontraron bien, en buen estado de salud" y que fue hallada en Jesús María, aproximadamente a unos seis kilómetros de donde había desaparecido.

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