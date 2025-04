Masacre escolar frustrada en Ingeniero Maschwitz: las medidas contra los alumnos

Alumnos de una escuela de Ingeniero Maschwitz planificaron por WhatsApp realizar una masacre y hay temor entre la comunidad educativa frente al conocimiento de los crudos mensajes enviados en el grupo.



En el chat los estudiantes de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz organizaron un ataque y manifestaron que asesinarán a "quien toque".

"Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también", expresa un mensaje en el grupo "Tiroteo escolar" donde hay cerca de 10 alumnos.

Se informó que, pese a que los padres decidieron no enviar a sus alumnos a la escuela, en estos últimos días se reforzó la seguridad en las instituciones educativas. La causa ya fue judicializada y se espera que en las próximas horas se avance con allanamientos y toma de declaraciones. Los alumnos que intimidaron tienen entre 13 y 15 años.

El plan de Mai era explicado a compañeros por Whatsapp

Qué medidas se tomaron con los alumnos involucrados

Carlos Ramil, secretario general de Escobar, resaltó que se aplicó rápidamente un protocolo ante esta situación alarmante. "Se tomó una medida de no acercamiento de estos chicos por cuatro meses, van a seguir su educación de manera virtual", aclaró el funcionario en comunicación con A24.

"Hoy no asistieron la mayoría de los chicos pero se va a seguir trabajando con toda la comunidad y la escuela volverá a abrir", adelantó Ramil.

"Va a llevar tiempo reconstruir los lazos y la confianza" reconoció el secretario general, y adelantó: "Vamos a trabajar junto a los docentes para normalizar la situación de la escuela".

En tanto, hubo allanamientos en las casas de los cuatro adolescentes que interactúan en el terrorífico grupo de Whatsapp, teniendo en cuenta que uno de ellos daba detalles sobre el tipo de armas a utilizar. De todos modos, no se encontraron armamentos en los domicilios verificados.