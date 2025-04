Jugó en un grande de Mendoza y se perderá el debut en la Sudamericana con Huracán por problemas judiciales

Huracán tendrá una ausencia inesperada en su estreno en la Copa Sudamericana ante Corinthians en Brasil. Se trata del delantero Matías Tissera, quien tuvo un paso por Independiente Rivadavia. El jugador había sido convocado por el entrenador Frank Kudelka, pero no pudo viajar con el plantel debido a un problema judicial.

Al presentarse en Migraciones, al futbolista le impidieron salir del país por un incumplimiento en materia de alimentos en una causa de un Tribunal de Familia, lo que dejó al “Globo” con un jugador menos para el compromiso en San Pablo.

A pesar de los intentos de la dirigencia por destrabar la situación, no hubo tiempo suficiente para gestionar una solución y el plantel finalmente viajó con 26 jugadores. Este contratiempo tomó por sorpresa a Huracán, ya que no estaba al tanto del problema y no pudo solicitar con antelación el permiso especial que sí tramitaron otros clubes con futbolistas en situaciones similares.

Con esta experiencia, el “Globo” deberá resolver la cuestión antes de los próximos viajes a Uruguay y Colombia para enfrentarse a Racing de Montevideo y América de Cali.

El plantel de Huracán ya se encuentra en Brasil y se prepara para el partido de este miércoles a las 19:00 en el estadio Neo Química Arena. El choque ante el equipo paulista marcará el inicio del Grupo C, donde también compiten América de Cali y Racing de Montevideo.

Cabe recordar que en la temporada 2018/2019, el delantero vistió la camiseta de Independiente Rivadavia, donde disputó 18 partidos y marcó tres goles, todos ellos en una recordada serie de cuartos de final del torneo de Primera Nacional frente a Nueva Chicago que le valió a Los Azules el pase a las semifinales, donde fueron eliminados por Almirante Brown.