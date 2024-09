Asaltaron un comercio de Ciudad y vecinos aseguran que "han robado a toda la cuadra"

Hacia las 4:10 de la madrugada de este domingo tuvo lugar un hecho delictivo en calle San Juan al 500. Allí, dos delincuentes rompieron el vidrio del local y violentaron la cerradura de la persiana para ingresar al local "Kiwilimón" y llevarse una caja con $200.000 en efectivo, un par de cuchillos y dos posnet.

Así quedó el ingreso al local luego del robo de la madrugada del domingo. Foto: Gentileza.

En diálogo con MDZ, Aldana, una de las dueñas de la verdulería relata que desde que la calle San Juan está en obras, el comercio ha bajado significativamente y en la noche los comercios se encuentran desprotegidos.

"Ya no viene nadie, no pasa nadie, encima está todo oscuro. Ya en este año han robado a todos los de la zona, faltábamos nosotros nada más. Y ya anoche nos robaron, nos reventaron el vidrio, encima que no se vende nada, porque está todo cortado, te funden literalmente", analiza Aldana sobre la situación que viven con los comerciantes de la zona.

Otro de los puntos que preocupa a los vecinos es el del corte de la calle San Juan de la Ciudad de Mendoza. Hace meses comenzaron las obras y los comercios han sentido el golpe en sus ventas. "Sinceramente no se vende nada porque nos tienen con la calle cortada hace como tres meses, por eso nos hemos desesperado por que nos pongan algo, policías, porque nos han robado toda la cuadra literal, porque ni siquiera hay un policía en la noche, nada", sentencia Aldana, dueña de Kiwilimón, con preocupación por la inseguridad que viven.

La denuncia fue realizada y en el hecho interviene Oficina Fiscal N° 1.

Así asaltaron la verdulería en la calle San Juan de Mendoza

Video: gentileza (cámaras de seguridad del local Kiwilimón).