"Tiene depresión": buscan a una mujer que salió de su casa hacia Potrerillos y lleva tres días desaparecida

Una mujer de 73 años que se encuentra desaparecida es buscada desde el último lunes, cuando se bajó de un micro en la zona de Blanco Encalada, Luján de Cuyo, y no se supo más de ella. Su familia está desesperada y manifiesta que la anciana sufre depresión. Además, confirmaron que dejó una nota junto con sus pertenencias.

Se trata de Hortencia Villa, una jubilada que vive en Villa Hipódromo, Godoy Cruz. Sobre el caso, Támara, una de sus hijas, manifestó que "mi mamá salió de mi casa el día lunes cerca del mediodía. Dejó una nota que dice que se iba lejos, que no iba a tener señal y que no la buscáramos, pero ella tiene depresión y es una persona mayor, tiene 73 años".

La última imagen de Hortencia, cuando compraba el pasaje en la Terminal de Mendoza / Redes sociales / IG: tamivasquezvilla

Sobre qué pudo haber pasado, la mujer respondió: "Yo no sé si se ha perdido. Evidentemente se fue porque ha querido como alejarse o resguardarse de lo mal que se sentía, por la misma depresión que tiene y que no está tratada. Yo creo que ha estado un poco perdida, porque se ha tomado un micro a Potrerillos, pero habló mucho tiempo con un seguridad de la terminal y la chica que le vendió el pasaje comentó que se le pasó el micro de las 13:30 y se tomó el de las 16:30".

"Todos estábamos pensando que estaba en Potrerillos o en Cacheuta, porque evidentemente se subió al micro, pero el chofer le confirmó a la Policía que se bajó en Blanco Encalada, a la altura de Betancourt Rafting".

Támara agregó que su madre "tiene 73 años, camina despacio, mide 1,47, es rubia y usa lentes, alguien la tiene que haber visto. No se llevó ropa, no se llevó nada, ni tarjetas ni documentos, y el teléfono está apagado. Desde el lunes al mediodía ya estaba incomunicada. Ella siente tristeza, soy su única hija acá, sus otros hijos y sus nietos viven en Chile y en Canarias. Además, no le gusta mucho salir, tiene pocas amigas, es una mujer muy de la casa".

Finalmente, la hija de Hortencia comentó que han recorrido la zona de la desaparición y que lo harán de nuevo este jueves. Además, aguardaba por la llegada de policías para tomar algunas prendas de la anciana y así buscarla con la división de canes.

Contacto:

En caso de novedades sobre el paradero de Hortencia Villa, se puede comunicar a los siguientes números:

911 o 261-212-5647