Encontraron a la joven de Santa fe que estaba desaparecida: dónde estaba

Karina Joana Núñez (29), que había desaparecido el 6 de agosto en Santa Fe, fue encontrada en la ciudad de Rosario, tras ser buscada intensamente por su familia. La mujer tiene un leve retrasó madurativo y ataques de ira.

La joven se fue hace una semana del negocio de su madre a su casa, sin embargo, nunca llegó a su destino. Gracias a los intensos operativos de búsqueda, este martes la hallaron sola y desorientada, subiendo las escaleras para dirigirse hacia una facultad cercana a Rosario.

“La acción social de Entre Ríos me avisa, a las 11.30 más o menos, que la habían encontrado y me pasaron fotos de ella”, comentó Carla García, la madre. Además, agregó que su hija está bien de salud y que fue trasladada a la comisaría de la zona.

La mujer también manifestó que la familia ahora está bien y mucho más aliviada por lo que recuperaron su hija. La madre mencionó que tenía mucha fe y que “sabía que iba a aparecer antes de su cumpleaños, que es mañana”.

Por último, agregó: "Ahora me pasan a buscar y ya me voy para Rosario, para que me la entreguen y poder volver a estar con ella”.