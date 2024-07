"La expectativa es encontrar a Loan con el menor daño posible": el análisis de un reconocido perito forense

La detención de Laudelina Peña en Corrientes, la controversial tía de Loan, era un hecho esperado, al menos para la opinión pública, y finalmente se concretó el último viernes. Sin embargo, pese a que la mujer ya está en la cárcel de Ezeiza, el pequeño no aparece, las hipótesis que cobraron fuerza en distintos momentos se fueron diluyendo y pareciera igual decir que hay muchas líneas de investigación o que no hay nada en medio del secreto de sumario que decretó la Justicia Federal de Goya. En este sentido, MDZ consultó a Raúl Torre, el reconocido perito criminólogo, sobre las diversas hipótesis del caso que tiene al país en vilo.

"Yo veo que la Justicia Federal está con la mente abierta, si se me permite expresarlo de ese modo, y cualquiera de las hipótesis vigentes son razonables para el hecho que se somete a análisis. Está la que parte del hecho fortuito y la otra que parte del hecho criminal", dice Torre.

El perito manifiesta que "la Justicia está investigando absolutamente todo, escuchando la telefonía celular para ver si esto está vinculado a un hecho criminal, para geoposicionar a todos los actores en este evento y, por otro lado, hasta donde yo he podido percibir, siguen periciando la camioneta Ford Ranger y los otros vehículos. Entonces, dentro de las hipótesis de la investigación se está avanzando en todas. A medida que surjan resultados veremos si se fortalece alguna y se debilita otra o no".

No se descarta ninguna hipótesis

El pasado jueves, la Justicia autorizó nuevas pericias en la casa de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, por lo que hubo rastrillajes en busca de pruebas que pudieran direccionar la investigación. Antes, la Policía Científica había trabajado nuevamente sobre los autos de la pareja.

Al respecto, Torre comentó que "fundamentalmente el laboratorio químico de la Policía Federal entiendo que ahora ya ha recibido muestras para periciar sobre la camioneta, sobre todo en el frente, una mancha rojiza que podría tratarse de sangre, hay un positivo hallado de luminol y se ha hecho un hisopado completo del frente del vehículo en busca, supongo, que de ADN de contacto. Esto no ha trascendido, pero creo que sí, porque la jueza ha solicitado al Tribunal Superior de Corrientes al Cuerpo Médico Forense para que lleve a cabo algunas pericias de ADN".

Luego, agregó que "hay unos pelos que se encontraron en la caja de la camioneta que también van a ser periciados en busca de un perfil genético. Así que creo que la Justicia no va a entrar ninguna hipótesis".

Las pericias a los teléfonos celulares y la revisión de cámaras de seguridad

El peritaje sobre los teléfonos celulares desembocó en la detención de Laudelina Peña y todo indica que dejan algo más complicado al exnavío de la Armada Argentina Carlos Pérez, quien está aprehendido en la cárcel de Salta. Sin embargo, también se encontró que hay material que fue borrado y que, según manifestó la ministra Patricia Bullrich, no se podrá recuperar. De igual manera, algunas cámaras de la zona que podrían ser relevantes no funcionaban.

De acuerdo con Torre, "ya algo había hecho la Justicia correntina de entrecruzamiento de telefonía y posicionamiento de los celulares. Justamente, en las dos horas inmediatas a la desaparición del niño hubo un corte de energía en 9 de Julio que impide examinar las cámaras de seguridad, que son una herramienta generalmente muy efectiva de investigación en cualquier caso. Esto lamentablemente no está y alguna cámara que ha prendido ha visto los movimientos de algunos de los imputados".

Hechos fortuitos y hechos criminales

El experto forense explicó que "como criminalista, yo tengo que analizar las hipótesis todas. Hoy no hay nada que sentencie que es una cosa u otra. Hay dos hipótesis vinculadas al hecho fortuito, una que el niño ha desaparecido en esa zona extremadamente hostil, desde la geografía y desde la macrofauna. Han sido visualizados con los drones gran cantidad de reptiles de gran tamaño, los famosos yacarés que habitan en esa en esa zona. No es un lugar que yo conozca, pero entiendo que hay felinos también de gran porte, o sea que estamos en un lugar hostil. Esa es la hipótesis uno".

Después, Torre menciona el posible hecho que se desprende de la declaración de Laudelina, la tía de Loan, en una fiscalía provincial: "La hipótesis dos que ha surgido es esta del accidente. Esta versión se tiene desde hace varios días y se reinstaló o cobro fuerza por la declaración de la tía del niño, que eso motivó que se periciara la camioneta. Esto lo hemos podido ver todos, que se tomó una muestra y ha trascendido que ha habido luminol positivo y alguna información en el frente del vehículo. Estas dos hipótesis, el extravío en la zona y el atropellamiento peatonal serían hechos fortuitos".

Por otra parte, el criminólogo sostuvo que "en cuanto al hecho criminal, -las hipótesis- están vinculadas con la apropiación del niño. El rapto, que es cuando existe la privación de la libertad de un menor para su degradación. Estamos hablando de un delito contra la integridad sexual. Y la otra está vinculada con la apropiación, ya con fines de otra naturaleza. Ahí han entrado varias hipótesis, como la trata, la posibilidad de tráfico de órganos o la posibilidad de rituales. En función de hechos que han ocurrido, todo esto es válido, nada es irracional para el caso que se nos está sometiendo a análisis.

¿Se pueden reconstruir los pasos de Loan?

Cuando aún se aguarda por conocer muchos detalles de la investigación, como los resultados finales de las pericias sobre los vehículos, los teléfonos celulares, los rastros de sangre, por ejemplo, en dos recortes de toallas y otras medidas de prueba, uno de los interrogantes es si se pueden reconstruir los pasos del menor pese al tiempo transcurrido desde el día de la desaparición de Loan aquella tarde del 13 de junio.

Sobre esto, Torre indica que "de los rastros que hay, primero hay dos pruebas forenses que entiendo que no han sido cuestionadas. Una es la cámara Gésell, que fue llevada a cabo por profesionales de ciencias de comportamiento. La cámara que se realizó sobre los otros niños indica claramente que Loan sí llegó al Naranjal. Después, aparece alguna fotografía que ha permitido hacer prueba de un conflicto intrafamiliar, evidentemente, con que uno vio una cosa y otro vio otra. Eso lo tendrá que evaluar la Justicia, pero la fotografía indica que el niño efectivamente llegó".

"Luego", sigue el perito, "todos son competentes al indicar que el niño dijo que iba a ver a su padre y se alejó en un sentido antagónico hacia la casa de la abuela, y en esa zona fueron encontradas las pisadas que fueron periciadas y que corresponden al botín derecho del niño. Le recuerdo que el botín que apareció es del pie izquierdo. Entonces, ¿qué esta en conflicto también?, si apareció, si lo plantaron y si fue uno u otro, pero esa marcha del niño alejándose de la casa de la abuela fue lo que precipitó la búsqueda masiva a la que solidariamente se volcó, no solamente la Policía y los bomberos, sino la ciudadanía de 9 de Julio.

La expectativa de encontrar a Loan

Finalmente, ante la pregunta sobre si la Justicia está trabajando bien para dar con Loan, Torre dijo que "yo no opino en ese sentido, porque al principio no se hablaba de un crimen. Se está criticando mucho que no se protege la escena del crimen y yo pregunto: ¿Qué crimen? Si al principio los ciudadanos, hablo de los ciudadanos en general, no solo los de 9 de Julio, fueron en ocasión de tener que buscar a un chico perdido en el campo. Una de las cosas que enseñamos a los cadetes de la Escuela de Policía es que el escenario no puede ser protegido porque privilegia la salvaguarda de las personas. Imagínese si nosotros tuviéramos un accidente de tránsito y quedáramos atrapados, heridos dentro del vehículo, y decimos que no lo podemos sacar porque tenemos que proteger la escena del crimen hasta que venga la Policía Científica... es hasta irracional plantearlo, ¿verdad?"

"Entonces, al principio se estaba en una hipótesis de búsqueda de un chico extraviado. Cuando yo veo el gesto de ciudadanos en calzoncillos buscando en la laguna, eso es para aplaudir, no para criticar, ¿verdad? Ahora, usted me dirá en términos de hipótesis y si alguien desvió la investigación no lo podemos saber, a día de hoy se está investigando".

Para cerrar, el experto forense sostuvo que "la expectativa es encontrar a Loan con vida, usted comprenderá que algunas de las hipótesis marchan en ese sentido. Hay que tener la expectativa de encontrar a este niño, yo no le diría sano y salvo, sino con vida y con el menor daño posible".