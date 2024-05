Piden prisión domiciliaria para el acusado de chocar y matar a dos agentes sobre el Acceso Sur

En las últimas horas se conoció que la defensa de Hugo Martín Rodríguez Cáceres, el hombre que atropelló y mató a dos agentes en el Acceso Sur a la altura de Godoy Cruz el último viernes, pidió la prisión domiciliaria para su defendido. MDZ habló con Pablo Cazabán, el abogado del acusado, para conocer cómo seguirá la causa.

"Ayer -sábado- lo imputaron formalmente por homicidio simple con dolo eventual, por dos hechos, en concurso real", dice Cazabán, quien admite que la existencia y la materialidad del hecho no se discuten, pero aclara que "lo que sí está en discusión es la calificación legal en una norma penal, y en eso van a pesar mucho las pruebas".

El abogado comentó que "por ahora no hay tantos elementos probatorios porque recién estamos en los inicios de la investigación, pero ya se han tomado algunas testimoniales de personas que estaban en ese momento en el lugar, sobre todo del personal preventor, que eran agentes de Capital y de Godoy Cruz, y ninguno ha visto directamente el hecho porque estaban ocupados en otras labores".

Poca luz y caos: la escena al momento del siniestro

Una de las cuestiones a dilucidar tiene que ver con el escenario del hecho, donde la poca visibilidad y una serie de accidentes anteriores pudieron condicionar el accionar de Rodríguez Cáceres, a pesar de que se comprobó que manejaba alcoholizado.

Al respecto, Cazabán dijo que "ha quedado medianamente claro que había unos tres conos en el medio del carril central, por lo que ya pasaban a ser tres carriles. Esos conos se iban abriendo de izquierda a derecha, como indicando que había que circular por el carril de la derecha para los que venían de sur a norte. Y había un contraventor con una espada lumínica haciendo señas de izquierda a derecha, que yo creo que pudo haber generado confusión". Luego, comentó que "por lo que pude hablar con mi cliente, no era claro si se tenía que abrir para la derecha o para la izquierda".

Respecto de la iluminación del lugar, el letrado manifestó que "justo en esa parte estaba oscuro. Hay que tener en cuenta que en distintas partes del Acceso Sur está cortada la luz porque se han robado los cables. La gente viene conduciendo a una velocidad determinada con luz y en un momento se queda sin luz, lo cual ya genera cierto desconcierto".

Después, contó que "estaba este hombre con la espada lumínica y habría algunos elementos de los choques anteriores en la calzada. Mi cliente venía por el carril central y se fue por el carril izquierdo, vendría a ser el carril rápido, y cuando se encuentra esa escena se va a la banquina y sigue por ahí para esquivar a los autos y al contraventor. Ese es el estado de situación que hay. En la banquina estaba atravesado un móvil, creo que era de preventores, lo choca y atrás del móvil estaban dos motos, los agentes y el policía. Ahí los atropella".

Finalmente, Cazabán manifiesta que todos los informes policiales coinciden en que había mucha oscuridad y que la visión era mala, al tiempo que confirmó que hay imágenes de cámaras de seguridad de la zona, pero que aportan muy poco, porque no son de buena calidad.

El pedido de prisión domiciliaria

Sobre su defendido, Rodríguez Cáceres, el abogado defensor remarcó que "n o tiene antecedentes, ni penales ni viales, por eso he pedido la domiciliaria, aunque creo que me van a decir que no el lunes. No creo que la Fiscalía otorgue ese beneficio".

También aclaró que "está acreditado que Rodríguez Cáceres venía con alcohol positivo, pero la velocidad todavía no se determina. Una policía calcula que venía a 90 o 100, pero no está determinado científicamente. Tampoco se sabe si frenó o no, pero mi cliente dice que frenó y esquivó. Yo creo que se puede haber asustado cuando vio a las personas".

Por otra parte, comentó que "hay que esperar la incorporación de pruebas. Las pericias no las hace la Policía Científica sino Criminalística del Poder Judicial, por lo que hay involucrado un policía, entonces no se cuan fiel va a ser el informe, aunque lo hagan de buena fe".

Además, el abogado confirmó que "voy a pedir las actuaciones por los choques anteriores, ya que en esos casos intervienen las policías viales, ya sean de provincia o municipales. Entonces yo puedo saber cómo era el lugar al momento del hecho, como por ejemplo, si ya habían desplazado a los otros vehículos o no, hacia qué lugar y todas esas circunstancias".

Para concluir, Cazabán remarcó que "la discusión es si la calificación legal es la correcta. Para mi, con todos los criterios establecidos por la Corte en distintos fallos es un homicidio culposo agravado y no un homicidio simple con dolo eventual".