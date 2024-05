La brutal frase de la hermana del taxista asesinado por la "Hiena Humana": "Que muera dolorosamente"

La sentencia de prisión perpetua para Roberto Carmona, conocido como la "Hiena Humana", por el brutal asesinato del taxista Javier Rodrigo Bocalón, provocó fuertes reacciones entre los familiares de la víctima. Este viernes, tras la culminación del juicio, Andrea Bocalón, hermana del taxista, expresó su profunda indignación y dolor.

En su discurso, Andrea Bocalón reconoció el esfuerzo del tribunal y del jurado popular en este difícil proceso judicial. "Es muy difícil tener que enfrentarse como un jurado popular, que son personas como uno, tengan que tomar una decisión con respecto a alguien como Roberto Carmona", dijo. Agradeció al presidente de la Cámara y al jurado por su labor, y manifestó que no volverá a nombrar al asesino de su hermano: "No se merece más entidad en mi vida hasta aquí".

El hombre condenado a perpetua Foto: NA.

Andrea hizo hincapié en el arduo camino que la familia tuvo que recorrer desde el asesinato de Javier y criticó severamente las salidas transitorias otorgadas anteriormente a Carmona. "Los jueces que liberaron y tuvieron la potestad para dar estas salidas transitorias a este criminal van a tener que rendir cuentas", enfatizó. Además, pidió que Carmona no tenga más oportunidades de salir de prisión: "Que no pueda salir más, que no tenga más salidas transitorias como en todo el mundo".

A pesar del doloroso proceso judicial, Andrea se mostró satisfecha con el resultado del juicio: "Estoy contenta porque ningún otro Javier va a tener que pasar por sus manos". También expresó su agradecimiento hacia quienes acompañaron a la familia durante este difícil proceso. "Gracias a estas instancias hoy por lo menos en manos de Roberto Carmona ningún otro Javier va a tener que pasar".

Sentencia de prisión perpetua para Roberto Carmona. Foto: archivo.

Andrea Bocalón concluyó su declaración con palabras contundentes y llenas de dolor: "Hoy enterramos un nombre y un apellido, no lo voy a nombrar, deseando que muera lo más lento y dolorosamente posible en su vejez; y como él dijo, en el infierno se encontrará con amigos y también quizás, se encontrará con su madre, que desde las entrañas nunca lo quiso y pobre, no la culpo, las madres también presentimos". Añadió que, para ella, Javier Rodrigo Bocalón está "más vivo que nunca".

Por su parte, Raúl Bocalón, padre de Javier, también tomó la palabra y expresó su preocupación por el número de delincuentes reincidentes que son liberados y vuelven a cometer crímenes. Cuestionó la eficacia del sistema judicial y penal actual y criticó a quienes defienden los derechos humanos en exceso: "Me gusta que haya garantías para el procesado y todo, pero en el extremo, no".

Construcción del blindex para que la "Hiena Humana" este presente en el juicio. Foto: archivo.

Raúl planteó una inquietante pregunta: "¿Qué hacemos los ciudadanos comunes con un criminal como este? ¿Lo largamos porque queremos ser garantistas, porque merece reinsertarse?". Recordó que Carmona ha sido liberado en múltiples ocasiones y siempre ha vuelto a matar. Su discurso se interrumpió cuando, al borde de las lágrimas, cuestionó: "¿A nosotros quién nos va a defender?".

La sentencia de prisión perpetua para Roberto Carmona cierra un capítulo de dolor para la familia Bocalón, pero abre una reflexión sobre la justicia y la protección de los ciudadanos ante criminales reincidentes.