Se cumplen 10 dìas de la búsqueda de Honoria en el Valle de Uco: las sospechas de la familia

La búsqueda de Honoria del Carmen Jorge de Narváez, la mujer de Tunuyán de 87 años que lleva diez días desaparecida en el Valle de Uco, sigue sin resultados positivos y se acrecienta la preocupación de la familia. Además, nuevas líneas de investigación despiertan las sospechas de sus hijas. Una de ellas, Margarita, habló con MDZ.

"La están buscando, se está trabajando bien, han hecho operativos por todos lados. Queremos que esto se siga difundiendo porque ya lleva diez días desaparecida. Como sea, pero queremos que aparezca", manifestó Margarita con angustia.

Mientras tanto, los rastrillajes no se detienen e incluso los vecinos se han movilizado junto con las fuerzas que llevan adelante las tareas en diversas zonas del Valle de Uco. Por ejemplo, el último domingo se recorrió a caballo el sector comprendido entre el puente de Alto Verde y El Carrizal.

Sin embargo, los pocos recursos con que se cuentan, las dificultades para acceder a varios lugares y las condiciones climáticas, complican los trabajos.

Las sospechas de la familia

Si bien no se brindan muchos detalles para no entorpecer la investigación, algunos de los parientes de la anciana mantienen sus sospechas respecto de la pareja y del hijo de Miguel, uno de los cinco hijos de la mujer desaparecida.

"Mi hermano Miguel no nos habla", dice Margarita. "Hemos llamado por teléfono a la casa de él para ver si sabe algo de mi mamá o si la está buscando por otro lado, porque los otros cuatro hermanos hemos salido junto con la Policía, con Defensa Civil, con canes, con todo".

Luego, aclaró: "No sospechamos de Miguel, pero de la mujer que vive con él y de su hijo, que anda en el auto de mi hermano... no sé, tenemos dudas. Ahí sí las tenemos". Además, comentó que el joven "pasa con el auto de mi hermano y se ríe. Pasa con la música alta. No sé si nos está provocando, pero nosotras no nos metemos en esa porque ahora estamos ocupadas en que aparezca nuestra madre".

También, señaló que su hermano "tiene problemas de salud, sufre ataques de epilepsia y está medicado. La verdad es que no tengo idea qué piensa él, porque no nos quiere atender el teléfono o no lo dejan". Finalmente, dijo: "Hace seis o siete meses que no logramos comunicarnos con Miguel". El flyer difundido por la familia para dar con Honoria / Gentileza

El día a día de Honoria

Sobre su madre, Margarita manifestó que "ella vive solita, pero está al lado de mi hermano, los separa una medianera, y mi hermana vive a media cuadra. Aparte tiene una señora que viene y la cuida. Y las que vivimos en Mendoza vamos a verla los fines de semana".

"Mi mamá tiene principio de demencia, pero se maneja, camina sola, se cocina. Ella come a las 12 en punto y después se duerme una siestita hasta que viene la mujer. Ese es el único momento en que está sola y en ese horario es que se ha ido. Cuando llegó la mujer a las 16 mi mamá ya no estaba. La buscó en los dormitorios, en el fondo donde ella tiene plantitas, pero ya no estaba".

Por último, Margarita se mostró muy agradecida con la Policía, que "ha hecho un trabajo excelente, igual que Defensa Civil, Bomberos y Gendarmería", así como con los vecinos: "Mucha gente se ha movilizado, también los vecinos, pero por ahora nada, no hay señales de Honoria".