"Se la veía muy empoderada": el testimonio de los vecinos tras el crimen seguido de suicidio en Guaymallén

Los vecinos de Guaymallén no salen del shock tras el caso en el que se investiga un crimen seguido de suicidio que habría tenido a Ignacio Notto como autor y a Florencia Guiñazú como víctima, en un hecho ocurrido en la jornada del sábado en el denominado barrio Avenida, a metros del Acceso Este.

El suceso tuvo lugar en un departamento que está dentro de un complejo en el que hay cerca de doce viviendas. Ese contexto hace que los ruidos y las voces se escuchen más que cuando se trata de las típicas casas a lo largo de la cuadra. De todos modos, si bien los vecinos oyeron gritos, nadie se imaginó ese desenlace fatal. Al parecer, las discusiones eran frecuentes.

A Florencia, de 30 años, se la veía seguido en el barrio. Por un lado, iba y venía debido a las múltiples actividades deportivas que realizaba, pero también porque se encargaba de llevar a sus chicos al colegio. Por el otro, porque por su cabello rubio, su porte de atleta y su belleza, no pasaba desapercibida.

"Se la veía muy empoderada, muy fuerte", dice Cristina, quien vive a metros del complejo en el que la pareja habitaba en un departamento. "Daba la sensación de que ella llevaba la relación en la casa", dijo, y agregó que "llamaba mucho la atención porque era muy linda".

Luego, agregó que "estamos shockeados, porque ellos vivían allí desde hace años y este es un barrio tranquilo. Además, a Florencia se la veía muy bien y daba la sensación de que ella era la que lo manejaba a él".

Con respecto al acusado, Cristina contó que al hombre se lo veía menos y que prácticamente no lo conocían. De hecho, no pocos vecinos dudaban sobre si convivían o no, porque la relación había tenido algunas idas y vueltas, incluso con denuncias por violencia de género de por medio. También, la vecina manifestó que Ignacio no parecía violento a simple vista y que tenía un físico trabajado, "como de gimnasio".

Por su parte, Keila, una joven que habita en el complejo de enfrente, contó una versión diferente sobre el supuesto asesino: "Él la golpeaba hace un montón. Cuentan que se escucharon muchos golpes, hasta que no se escuchó más nada".

Además, la chica comentó que se movilizaban en moto y que a ella la veían cuando salía para llevar a su hijo más chico al jardín. Luego, al igual que Cristina, Keila también destacó que era muy linda y que jugaba a fútbol.

El caso

El hecho ocurrió este sábado en el departamento de Guaymallén, en calle Bombal al 420. Allí, un cartel escrito a mano dejó perplejos a los vecinos, que decidieron llamar al 911. El mismo decía "Llamen a la Policía que los niños están solos". Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía se encontraron con una escena macabra: un femicidio seguido de suicidio.

Fuentes le confirmaron a MDZ que la mujer, víctima de femicidio, fue identificada como Florencia Susana Guiñazú y tenía 30 años. En tanto, el sujeto, quien luego decidió quitarse la vida, fue identificado como Ignacio Agustín Noto, de 31 años.

Al llegar la Policía, los vecinos ya se encontraban con un menor de 7 años que reside en el lugar de los hechos. Luego de comunicarse con el ayudante fiscal de turno, los efectivos ingresaron a la vivienda y, dentro de una habitación, encontraron los cuerpos.

De la declaración de los vecinos surge que la familia estaba constituida por Ignacio Agustín Noto, Florencia Susana Guiñazú y dos menores, el niño de 7 años y su hermanita de 5, quien no estaba en el domicilio y se encontraba en la vivienda de una familiar.

