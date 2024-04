La reacción de Sebastián Sosa al declarar en la causa por abuso sexual que involucra a 4 jugadores de Vélez

El arquero de Vélez Sársfield, Sebastián Sosa, había declarado en el marco de la causa por presunto abuso sexual contra una joven periodista de 24 años, al igual que tres de sus compañeros, y en las últimas horas se conocieron sus dichos ante la jueza y la denunciante.

El futbolista de Vélez manifestó ser inocente y dijo que “yo siento que esto es mucho para mí, mucho lo que estoy viviendo por hacerle una invitación a alguien”.

Sobre lo ocurrido en la noche del del 3 de marzo en el Hotel Hilton manifestó lo siguiente: “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música. Mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños, entonces era un ida y vuelta de mensajes con ella. No estaba prestando atención a lo que ellos conversaban, aunque participaba de alguna que otra charla. Así estuvimos una hora y media”.

Luego, el arquero declaró que "estaba con sueño y tenía ganas de dormir, me sentía con pocas energías y al rato me dormí. Recuerdo despertarme después cuando escucho conversaciones, volteo a mirar y no había nadie. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa”.

Por otra parte, Sosa contó que una vez que la joven se retiró del lugar, continuaron una comunicación por WhatsApp: “Me quedé despierto y empecé una conversación con ella, me decía que le pregunte al paraguayo si había usado preservativo. Es más, me quedé preocupado hasta que le pregunté si había llegado bien a su casa y luego puse la alarma para dormir porque teníamos dos horas nomás para hacerlo antes de salir”.

El video de la declaración