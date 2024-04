Nuevas denuncias, amenazas y miedo por las usurpaciones de terrenos en Luján de Cuyo

Hace un mes, el empresario y bodeguero Héctor Durigutti, en diálogo con MDZ, destapó la olla sobre una preocupante situación que rodea una serie de incidentes alarmantes que sacudieron las tranquilas tierras de la Ruta 82 en Luján de Cuyo, conocidas por su prestigiosa industria vitivinícola y sus vistosos paisajes. En una conversación exclusiva con este medio, el hombre detalló una presunta usurpación de sus terrenos.

Según el relato de Durigutti, el momento se tornó dramático cuando tres camionetas ingresaron ilegalmente a su propiedad, acompañadas por individuos que afirmaban representar a la inmobiliaria Cuyum, de la escribana de apellido Fernández y el abogado Merino. Estos sujetos, supuestamente enviados por la empresa, irrumpieron rompiendo el alambrado y desatando una serie de eventos perturbadores que dejó a la víctima y a otros propietarios de la ruta 82 en estado de shock.

Empresario y bodeguero Héctor Durigutti. Foto: Instagram Héctor Durigutti.

Lo que es aún más inquietante es que este no es un hecho aislado. Testimonios recabados por MDZ en los últimos días sugieren que Mavilom S.A tiene el mismo modus operandi que Cuyum. Dueños de las tierras como Juan Alberto Lolich, han compartido experiencias similares de intimidación y presión por parte de esta firma, describiéndola como una organización que opera de manera "mafiosa".

“Se manejan sin escrúpulos. En mi caso todo inició en 2021 y desde ese tiempo para acá la amenazas no se detuvieron. La modalidades de apriete de estos tipos empieza con una propuesta. Vienen, te dicen que están interesados en tu propiedad y que desean comprarla o canjearla por otra en un mejor sitio, como a la vera del río. Obviamente terrenos que no son de ellos y que han tomado. Pero, ante la negativa, es cuando comienza el infierno. Su tono de conversación cambia, te agreden y amenazan con destruirte junto a tu propiedad si no aceptás lo que ellos te proponen”, expresó Lolich.

Primera denuncia de Lolich contra Mavilom S.A. Foto: Juan Alberto Lolich.

En su descripción, el hombre también destacó la supuesta implicación de personas específicas en estos episodios, incluida una escribana identificada como Alicia Mota, quien aparentemente estaba involucrada en la escrituración de los terrenos. Además, se mencionó a Cristian Porfirio y otros sospechosos cuyas acciones han sido motivo de preocupación para todos los afectados.

“Ante mi negativa de aceptar lo que me ofrecían, de cambiar mis tierras por otras, arrancaron con la usurpación. Rompieron los candados, los carteles, entraron con una topadora y me plantaron una casilla. Exactamente igual que al bodeguero. Gracias a mis abogados pude sacarlos, pero siguieron con las amenazas. Ya nos como 10 denuncias las realizadas a la comisaría de Carrodilla”, añadió.

La misma excavadora que utilizaron sobre los terrenos del bodeguero. Foto: Juan Alberto Lolich.

A pesar de presentar múltiples denuncias, el señor expresó su frustración por la falta de acción por parte de las autoridades pertinentes. De hecho, las sospechas de corrupción y complicidad han planteado serias dudas en la víctima sobre la integridad del sistema judicial y han dejado a los damnificados en un estado de vulnerabilidad.

“Creo que estos tipos tienen algún allegado en la fiscalía que hace que las denuncias no prosperen. A mí me ingresaron con las mismas máquinas que hace algunos meses a Durigutti y pese a las denuncias, todavía no se las secuestraron. La impunidad es grave. Tengo conocidos a los que esta gente se les ha metido a sus casas, les han pedido las escrituras y ante el rechazo los han amenazados tirando disparos al aire. Se manejan de una manera atroz. Ahora tengo una camioneta negra que, cada dos por tres, la veo dando vueltas. La verdad que tengo miedo”. manifestó.

El video

Mavilom S.A y la venta de títulos supletorios

El presidente y abogado de una empresa agrícola, cuyo nombre se mantiene en reserva por motivos de seguridad, le reveló a este medio una situación de usurpación que enfrentaron hace un tiempo. El error, según esta nueva víctima, surgió debido a una confusión en los límites de su propiedad, que abarca aproximadamente 3.500 hectáreas, lo que los llevó a descubrir la presencia de más de 50 personas que habían comprado terrenos que le pertenecían.

El hallazgo se realizó a raíz de unas 50 publicaciones de edictos, en las cuales se anunciaba la intención de más de 40 interesados en iniciar procedimientos legales para obtener títulos de propiedad sobre terrenos que se encontraban dentro de la extensión de la empresa agrícola. Para su titular, estas personas habían adquirido los mismos de un individuo que, si bien no era dueño registrado, ocupaba una propiedad vecina. Según los propietarios, los sujetos llegan de noche con sus maquinarias para usurpar desde temprano. Foto: Juan Alberto Lolich.

“Lo preocupante era que este hombre de la empresa Mavilom vendía lotes mostrando documentos que no conferían derechos de propiedad legítimos, sino más bien autorizaciones de posesión y otros papeles no vinculantes de nuestras tierras”, manifestó. Sin embargo, las construcciones que habían realizado estas personas eran, en su mayoría, precarias, y su remoción planteó desafíos considerables debido a la presencia de familias con niños que habitaban en ellas.

Asimismo, el empresario también admitió inicialmente que un error de agrimensura pasó desapercibido, ya que se creía que estos grupos estaban en el terreno adyacente. Luego, una inspección más detallada reveló que habían avanzado significativamente dentro de su espacio, lo que generó una situación complicada y delicada.

“Tras una negociación, decidimos llegar a acuerdos individuales para solucionar. Aunque esto representaba un gran perjuicio económico para la empresa, se consideró como la mejor opción dada la complejidad y potencial violencia que podía surgir de una resolución más drástica”, afirmó.

Para prevenir futuras usurpaciones, el empresario tomó medidas adicionales como cercar todo el terreno y coordinar estrechamente con autoridades locales. De todas maneras, advirtió sobre la necesidad de una mayor consciencia y diligencia por parte de quienes compran, destacando la importancia de obtener asesoramiento legal adecuado y realizar todas las verificaciones necesarias antes de realizar una transacción.

En tanto, Durigutti, Lolich y otros damnificados han recopilado extensa evidencia, incluidas fotografías y mensajes, con la esperanza de exponer la verdad detrás de estos incidentes y lograr justicia. Pero, el camino hacia una finalización del conflicto parece estar plagado de obstáculos, con la impunidad y el hostigamiento continuo por parte de las empresas involucradas.

Video: así usurparían terrenos