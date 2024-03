La Boca: una niñera llevaba a los chicos al colegio y creyó que un bicho la había picado en la espalda, pero era una bala perdida

Una niñera llevaba a dos chicos al colegio cuando recibió el impacto de una bala perdida en el barrio de La Boca. Sin embargo, la mujer contó que sintió un ardor en la espalda, pero siempre creyó que era un bicho, hasta que una mamá le advirtió que tenía sangre.

"Se dio cuenta de que empecé a sangrar. Me dijo que me quedara tranquila y llamamos al 911. Luego ingresé como pude a la escuela, pero era demasiado lo que sangraba”, explicó la víctima.

Cuando los médicos llegaron a la institución, corroboraron que en realidad, lo que tenía en la espalda era una bala, algo que le llamó la atención a la víctima, ya que no había escuchado ninguna detonación.

“Fue muy fuerte, me rompió la remera y la camisa. Si la bala no pegaba en el omóplato iba directo al corazón”, detalló Sandra ante los medios.

Acerca del momento que vivió, la niñera expresó que sigue angustiada y sin entender de dónde provino la bala: "El SAME -Sistema de Atención Médica de Emergencias- me llevó al Hospital Argerich y me dijeron que volví a nacer”.