La fiscalía pidió perpetua para Luis Alberto Oliva por la muerte del finquero de Maipú

En la jornada de alegatos de cierre del juicio por jurado por el asesinato del finquero Felipe Villca ocurrido en abril de año pasado en Maipú, el Ministerio Público Fiscal no dejó lugar a dudas al señalar a Luis Alberto Oliva como el responsable del brutal crimen. La Fiscalía solicitó perpetua por homicidio criminis causa, pena que va de los 10 a los 25 años, argumentando que el asesinato fue cometido para lograr la impunidad.

En el tercer día del juicio por jurado realizado este jueves en la Sala 15 del Polo Judicial de Mendoza, el jefe de fiscal Fernando Guzzo, junto con la fiscal del caso Andrea Lazo, presentaron ante el jurado la evidencia recopilada por el Área de Reconstrucción Criminal del Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía sostuvo que Oliva, apodado "El Chama", atacó brutalmente con un pico a Felipe Villca en abril del año pasado en una finca de Maipú. Según la acusación, este crimen fue perpetrado como parte de un robo en el que la banda buscaba los dólares que la familia Villca había, supuestamente, cambiado días antes en una cueva financiera del centro mendocino.

Jefe de fiscales Fernando Guzzo. Foto: Ministerio Público Fiscal.

“En estas tres jornadas se ha comprobado, no lo digo yo, sino las pericias que El Chama asesinó a Felipe Villca para consumar el robo. El Chama se convirtió en un abanderado sin escoltas, por eso vamos a pedir la culpabilidad por el homicidio criminis causa”, expresó Guzzo.

A su tiempo, la fiscal Lazo detalló las circunstancias del crimen, destacando que Oliva y sus cómplices ingresaron a la propiedad en un Chevrolet Agile gris.

Fiscal de la causa, Andrea Lazo. Foto: Ministerio Público Fiscal.

“Mientras dos de los cómplices del hoy acusado reducían a la esposa de Villca, Oliva atacó directamente al finquero con un pico, causándole la muerte. La hipótesis principal es que la banda buscaba dinero, pero a pesar de sustraer algunos billetes, abandonaron la escena dejando atrás una considerable cantidad en dólares y pesos”, dijo.

A pesar de los argumentos de la defensa técnica, que sostiene que Oliva no fue el autor material del homicidio, la Fiscalía insiste en que las pruebas forenses respaldan la versión de que fue el responsable directo del asesinato. La fiscal Lazo hizo hincapié en las lesiones sufridas por Villca, que incluyen hematomas en el rostro y una herida contuso cortante en la zona occipital izquierda, descartando el uso de un arma de fuego.

Diego Rozzi, abogado del acusado. Foto: Ministerio Público Fiscal.

En respuesta, la defensa, a cargo de Diego Rozzi, cuestionó la consistencia de las pruebas presentadas y afirmó que Oliva solo fue un cómplice en el robo, no el autor del homicidio. Según la defensa, el culpable real sería Facundo Sepulveda, quien llevaba un arma y actuó de manera violenta durante el asalto.

“Tanto la fiscalía como la defensa no se cansaron en decir que Oliva fue quien consumó el robo y muerte de Felipe Villca. En mi acto de defensa, no veo el trabajo de la fiscalía. Mi defendido no hizo nada de lo relatado aquí, por lo contrario fue solo un más en el hecho. A mi no me cuadran las pruebas, de hecho incumplían con las funciones del fiscal. Por eso estamos aquí para desmentir los dichos por la fiscalía. De todo lo dicho, se habló mucho de la herramienta con la que se cometió el crimen, pero no se ha comprobado quien fue o con que. En este punto diremos que no estamos ante un homicidio criminis causa, sino en un homicidio en ocasión de robo porque las pruebas no mencionan que lo mató con el pico. De hecho, en las pruebas se aprecia sangre en el mango de la herramienta pero no en el metal de la misma. No hay tejido de ADN de Villca en el metal si en el mago. Entonces hay contradicciones de lo dicho y las pruebas. Por eso decimos que es un homicidio en ocasión de robo no lo que afirma la Fiscalía”, remarcó la defensa del acusado. Sebastían Leonard, abogado querellante de la familia Villca. Foto: Ministerio Público Fiscal.

Para Rossi, el culpable siempre fue Facundo Sepúlveda. “Mi defendido y los ya condenados afirmaron que Facundo estaba nervioso, incluso golpeó a uno de sus cómplices. Sepúlveda fue quien arremetió con Villca incluso era quien llevaba el arma. El autor del homicidio es Sepúlveda. Mi defendido actuó en el robo, pero no fue el autor material del hecho, por eso hablamos de homicidio en ocasión de robo. Así declaro mi veredicto de no culpabilidad para mi defendido”, señaló.

Hasta el momento, el juicio por jurado, que se lleva a cabo con la participación de 12 mendocinos, deberá determinar la culpabilidad o inocencia de Luis Alberto Oliva en este impactante caso de homicidio en Maipú.