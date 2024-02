Horror: profanaron tumbas en el cementerio donde descansan los restos de la familia de Carlos Menem

La Asociación Árabe Argentina Islámica (AAAI), propietaria y administradora del Cementerio Islámico de San Justo donde descansan los restos de Carlos Saúl Menem y su hijo Carlitos Menem, denunció la vandalización de cerca de 100 tumbas y el robo de la bandera que flamea sobre la parcela del expresidente.

La entidad también reportó el robo de la bandera nacional colocada en el mástil de la tumba del exmandatario Carlos Saúl Menem, junto con la sustracción de unos 100 marcos de bronce y la destrucción de distintas estructuras de mármol de los sepulcros.

En diálogo con MDZ, Zulemita Menem, aclaró que la tumba de su padre y la de su hermano no fueron atacadas: "No tocaron la tumba de mi papá no la de mi hermano, tampoco la de mi abuela que está al lado".

"Lo único que falta es la bandera del mástil que está en la tumba de mi papá. Pero gracias a Dios, la tumba de mi papá no la tocaron. Lamento por los otros, pero la de mi papá, mi hermano y mi abuela, están intactas. Gracias a Dios", agregó Zulemita.

La AAAI señaló que estas agresiones no son las primeras que se producen en el cementerio y planteó que no pueden ser tomadas a la ligera, tratándose de un lugar de tamaña importancia espiritual y simbólica, por lo que sus autoridades llamaron a toda la colectividad islámica y a la comunidad en general a repudiar este tipo de incidentes.

Así está una de las tumbas del Cementerio Islámico./Foto: @ArabeIslamica

La denuncia fue radicada en la comisaría del barrio San Alberto y se inició una investigación penal preparatoria, en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Matanza.

Este miércoles se cumplieron tres años de la muerte del exjefe de Estado, que se mantuvo al frente del Poder Ejecutivo nacional entre 1989 y 1999.

En tanto, su hijo Carlos Menem junior falleció en un accidente de helicóptero en cercanías de la localidad bonaerense de Ramallo el 15 de marzo de 1995, a los 26 años.