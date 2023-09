Otra prueba contudente complica al joven que habría asesinado al ingeniero

El principal acusado del asesinato del ingeniero civil Mariano Barbieri, apuñalado en el pecho el pasado miércoles en los bosques de Palermo, fue reconocido este martes en una rueda de presos por un testigo clave. Se trata de una prueba contundente, aunque el detenido en su indagatoria ante la Justicia negó haber participado del hecho.

Se trata de un joven de 29 años llamado Isaías José Suárez, quien al momento de ser arrestado en el Barrio 31 de Retiro presentaba dos presuntos "arañazos" en el cuello, se le secuestraron prendas de vestir con manchas de sangre y, de acuerdo a los vecinos, se jactaba de haberle dado "un puntazo" a la víctima para robarle el celular.

Al ser indagado por la jueza Yamile Susana Bernan, el imputado negó haber participado del asalto en el que fue asesinado Barbieri y no aceptó responder preguntas, por lo que permanecerá en prisión, mientras que el otro sospechoso que había sido apresado en el marco de la causa, un hombre de nacionalidad venezolana, fue liberado y quedó desvinculado del homicidio.

La indagatoria del acusado se realizó momentos después de ser sometido a una rueda de reconocimiento que dio resultado positivo por parte de un testigo, que fue quien dijo haber visto a la persona que escapaba de la escena del hecho la noche del miércoles 30 de agosto pasado en el Parque Tres de Febrero.

Esta tarde, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que Suárez es el supuesto autor del asesinato, ya que "las pericias ordenadas por la Justicia arrojaron resultados positivos".

"Gracias al gran trabajo en conjunto de la Policía de la Ciudad y la Justicia, podemos confirmar que encontramos y detuvimos al presunto responsable del homicidio de Mariano", señaló Rodríguez Larreta en un posteo en su cuenta oficial de la red social X (Ex Twitter).

El acusado./FOTO: TÉLAM

El sospechoso, quien tiene al menos 14 detenciones en los últimos 11 años por distintos robos y hurtos, algunos de ellos a mano armada, fue atrapado ayer cerca de las 17 luego de tareas de campo realizada por investigadores de la División Antidrogas Norte y de la División Homicidios.

"Me mandé una cagada, uno se me paró de manos, se trabó y luchó", le habría dicho este joven a una persona dentro del barrio, donde se cree que pasó el fin de semana último, ya que con la lluvia no pudo salir a recolectar cartones.

Voceros del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 8, a cargo de la jueza Bernan, indicaron a Télam que el detenido presenta dos excoriaciones lineales de unos centímetros en el cuello de data más reciente y otras en la mano y el brazo izquierdos más antiguas.

“Sabemos que Barbieri se defendió, luchó con su agresor y pudo haberlo rasguñado. Habrá que ver si de los hisopados realizados debajo de sus uñas en la autopsia, quedó material genético que luego se pueda cotejar con el perfil de ADN del detenido”, dijo a Télam una fuente judicial.

El testigo también aportó información sobre las vestimentas que utilizaba diariamente el acusado, que coinciden con las que se ven en las imágenes del agresor captadas por las cámaras de seguridad de la zona del crimen del ingeniero.