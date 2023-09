Quién era Diego Rosales, el hombre que intentó abusar de una chica y fue asesinado por sus vecinos en Las Heras

En la tarde de este miércoles, vecinos de Las Heras se vieron alertados por una serie de disparos, gritos y pedidos de ayuda que desembocaron en la muerte de un hombre de 42 años. Al parecer, el sujeto habría intentado abusar sexualmente de una joven de 19 años y alguien que llegó al lugar le disparó dos veces en el pecho al sospechoso y lo mató.

El hecho en sí ocurrió a las 20.30 del miércoles en el interior del barrio Álvarez Condarco, de ese departamento desde donde ingresaron varios llamados al 911 para alertar que había un hombre con dos disparos en el pecho en su casa.

“Llegaba de mi trabajo cuando escuche los disparos, pero como es común escuchar este tipo de sonidos, no le di importancia. Al rato salgo para ir a comprar algo para la cena en el almacén y me encontré con toda una cuadra vallada. Le pregunté al Policía que estaba ahí y me dijo que había una persona asesinada”, dijo a MDZ, Issac Mora, vecino del barrio Álvarez Condarco.

Barrio Álvarez Condarco, Las Heras.

La Policía y una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencia (SEC) llegaron al lugar, asistieron al hombre que estaba herido en el interior de su casa y lo trasladaron al Hospital Carrillo en muy mal estado. Minutos después de ingresar al nosocomio los médicos confirmaron su muerte.

El hombre fue identificado como Diego Rosales, de 42 años, quien tenía varios antecedentes. Los vecinos aseguraron que les gritaba cosas a las chicas cuando regresaban del colegio, además de otros problemas que ocasionaba en el barrio.

“Vivo hace más de 15 años en el barrio y sabía que no era del lugar. Era nuevo en el barrio. Se lo sabía ver caminando por la zona a los gritos, provocando, incluso con algunas chicas del barrio. Es más, tuvo algunos percances con vecinos. Esa tarde, antes del hecho, se lo vio caminando de aquí para allá, algo más inquieto de lo normal. Incluso vecinos contaron que luego de los tiros y los gritos escucharon pasos por los techos que colindan con la casa de Rosales”, relató a este medio un vecino de la zona que no quiso preservar su identidad para no tener represalias ya que el barrio se a vuelto complicado en los últimos tiempos.

Policía Científica. Foto: Archivo MDZ.

“La Policía circula poco por acá y la zona se ha vuelto muy insegura, por eso se nos hace común escuchar algunos disparos, aunque nunca nos imaginamos que le tocaría a este barrio”, completó Mora.

Según el relato de los vecinos, el hombre estaba en su casa con una mujer a la que habría invitado a tomar bebidas alcohólicas. Repentinamente escucharon los gritos de ella, que pedía auxilio debido a que Rosales habría intentado abusar de ella. Al escuchar los pedidos de ayuda de la chica, los vecinos salieron y fueron a la casa del hombre.

Con el peritaje de la Policía Científica y la información que se pudo recabar en el barrio, alguien ingresó con un arma de fuego, le disparó al menos dos veces y escapó. Rosales quedó tendido en su cama con dos disparos en el pecho hasta que llegó la ambulancia que lo llevó al Hospital Carrillo, donde finalmente murió.