Ataque a la fiscal Claudia Ríos: falencia en los controles y siete penitenciarios en la mira

Continúan las repercusiones por el ataque a la fiscal Claudia Ríos durante la mañana del día de hoy en el Polo Judicial. El Director de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas, compartió detalles de los primeros avances sobre la investigación iniciada en diálogo con Tardes de Frente en MDZ radio y declaró que la investigación está en curso y que en los próximos días tendrán más precisiones. "¿Negligencia o convivencia? Por el momento no se descarta ninguna hipótesis", comentó.

"En principio lo que se esta investigando es el accionar de los agentes penitenciarios que son los encargados de velar por la seguridad de las personas privadas de su libertad", comentó Puertas y agregó que son 7 los agentes que fueron apartados momentaneamente de sus funciones y sometidos a sumario. Además, remarcó que podría haber más involucrados en la causa.

Ante la duda generalizada sobre cómo sucedieron los hechos, Puertas no descartó ninguna teoría y afirmó que se puede pensar en una negligencia extrema e incluso, hasta una convivencia entre los agentes penitenaciarios y las personas privadas de su libertad. "Hemos mandado a pedir todas las pruebas documentales de las requisas pertinentes", declaró el Director de la Inspección General de Seguridad y mencionó que por el momento, "las actividades en el Polo Judicial se encuentran suspendidas debido a que se están reordenando los protocolos de seguridad vinculados tanto a los agentes penitenciarios como a los policiales y a los de seguridad privada".

Uno de los puntos de la investigación tiene que ver en la falencia de los controles. Según explicó Puertas a MDZ hay tres controles en los que se requisa al delincuente y sólo se le suelta las esposas cuando está dentro de la sala de audiencias del Polo Judicial siempre y cuando el juicio se esté desarrollando dentro de la misma. "El se trasladó, al salir de Almafuerte se debe requisar y se debe grabar la requisa y hacer un acta de requisa al llegar a la dependencia penintenciaria que lindera con el Polo Judicial, allí lo deben requisar nuevamente y al ingresar a la sala de debate otra vez, entonces hemos identificado a todo el personal involucrado en todo ese derrotero y tenemos a siete agentes que no trabajarán y perciben el 45% del sueldo aproximadamente. Esto no quiere decir que sean los únicos involucrados, si aparecen más serán sumariados a fines de determinar las responsabilidades que habrán tenido estas personas o no para que el privado de la libertad pueda disponer del elemento punzante".

A su vez informó que "se va a reforzar la presencia de agentes peninteciarios, mientras tanto se han suspendidos las actividades del Polo Judicial mientras se reordena el tema de seguridad, tanto lo vinculado a los agentes penitenciarios como a los pooliciales como a la seguirdad privada. Se están reviendo los protocolos y en unos días se va a resolver y reforzar nosotros hemos ordenado cambiar los agente vinculados en este caso en cuestión".

Los policías que se encuentran bajo investigación y bajo sumario, en el caso de encontrarse responsables del hecho podrían recibir la cesantía de sus actividades. Por su parte, la gran incógnita radica en cómo hizo Arredondo para ingresar con un arma blanca al Polo y el foco estará volcado a la falencia de los controles.

Qué se sabe de la causa

Luego de la conmoción que generó el hecho dentro de la sala de audiencias 15 del Polo Judicial, este miércoles por la tarde la Justicia informó que la "causa penal por el hecho está en manos de la fiscal Andrea Lazo, quien ya recibió la declaración de su colega Claudia Ríos".

Arredondo será seguramente imputado este jueves por homicidio simple en grado de tentativa y se definirá cómo seguirá el juicio en su contra ya que atacó a la fiscal que lo acusaba.