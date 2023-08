Crimen de Morena: detuvieron a los dos motochorros acusados de asesinarla

Una niña de 11 años murió este miércoles de un paro cardiorrespiratorio luego de ser víctima de un asalto cometido por motochorros que la golpearon para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando al colegio en el partido bonaerense de Lanús. Hace instantes, el precandidato a intendente de la comuna, Diego Kravetz, aseguró que tienen identificados a los asesinos y que esperan la orden de la Justicia para proceder a detenerlos.

Ambos son mayores de edad y tienen entre 25 y 28 años. Fuentes de la investigación, detallaron que uno de los jóvenes que mató a Morena fue identificado como Marcelo A. Según indicaron, el chico confesó ser uno de los motochorros y se encuentra detenido.

Detuvieron a uno de los motochorros que confesó haber matado a la chica de 11 años en Lanús

El sospechoso quedó alojado en la comisaría 5ta. de Lanús, ubicada en la calle Warnes al 3000 de Villa Diamante, donde esta tarde estaba la cúpula policial y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y quedará a disposición del Fuero Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

Vecinos del barrio aseguraron que son los mismos delincuentes que atacan siempre y hasta el propio Diego Kravetz, precandidato a intendente, aseguró que hace días unos detuvieron a uno de ellos, pero que 48 horas después fue liberado.

Antecedentes del primer motochorro detenido

El periodista de La Nación, Daniel Bilotta, detalló en su Twitter que el menor identificado y detenido es "el mismo que la diputada nacional, Natalia Zaracho, quiso evitar que detuvieran en Villa Fiorito".

Marcelo A. tiene antecedentes. El 3 de marzo de este año fue detenido y aprehendido por encubrimiento en un robo en Lanús. Según confirmaron fuentes policiales, el otro ladrón también fue identificado y es intensamente buscado.

El segundo motochorro detenido es mayor de edad

En tanto, alrededor de las 14 horas, fue detenido el segundo motochorro sospechoso de asaltar y asesinar a Morena. Si bien aún no trascendió su nombre, las primeras versiones indican que el último arrestado sería conocido en el barrio como “El Polaquito”.

Según publicó TN, "la historia de este joven delincuente, se conoció hace varios años, cuando él tenía apenas 11, y fue entrevistado por el programa Periodismo Para Todos (eltrece) de Jorge Lanata en el que contó los hechos delictivos que protagonizó y su gran manejo de las armas".

Asalto y asesinato: todo lo que se sabe del crimen de Morena

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de esta mañana, cuando la niña fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que se convirtió en una prueba clave de una causa que, según las fuentes, terminará caratulada como homicidio. En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar. Familiares y vecinos reclaman justicia en la comisaria de Lanús.

Un automovilista, que fue testigo de la secuencia, intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero estos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara.

"Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá", aseguró esta mañana uno de los hombres que quiso ayudar a Morena, quien se identificó como Damián.

También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

El video del momento en que los motochorros asaltan a Morena

En el video se observa que la adolescente cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros: el que viajaba como acompañante se baja para agarrar alguna de sus pertenencias y luego vuelve a abordar el vehículo para escapar. También se observa cómo una persona intenta correr a los delincuentes, pero estos logran escapar del lugar a toda velocidad.

En la caída, Morena Domínguez se golpeó en la cabeza y ello pudo tener relación con el cuadro que presentaba cuando llegó la ambulancia del SAME. Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de paro cardiorrespiratorio, según informó la policía.

Crimen de Morena: así llegaba el sospechoso de 14 Años, Marcelo Álvarez, a la Comisaría 5ta de Lanús