La alarmante proyección sobre accidentes de tránsito en Mendoza para lo que resta del año

El aumento en la cantidad de accidentes de tránsito en Mendoza preocupa: en lo que va del año, 84 personas perdieron la vida y las proyecciones son poco alentadoras.

Roberto Tomasiello, especialista en Ergonomía, Transporte y Seguridad Vial, habló en MDZ Radio sobre este tema y aseguró: “Si uno toma en cuenta estas cifras y las proyecciones que se pueden hacer de aquí a fin de año, cuando nos está faltando algo menos de la mitad, diríamos que pueden superar los 100 fallecidos y eso es muy preocupante”.

“El tema pasa, en primer lugar, en cambiar las actitudes en la conducción. Se puede ver la conducta desaprensiva de muchos conductores a velocidades que no se condicen con lo que necesitaríamos para poder circular”, indicó y agregó que “uno ve que a veces van a más de 100 km/h en los accesos. Uno tiene que adecuar la conducta a las circunstancias, no excediendo los límites permitidos. Que diga 80 km/h no significa que tengo que ir siempre a 80 km/h, a veces va a tener que ser menos”.

También remarcó que “los controles los veo bastante relajados. Sería bueno que se ponga el foco en ese asunto, porque no basta con tener un puesto policial fijo en determinados lugares cuando sabemos que todos los días va a haber policías ahí”.

“El tema de los controles debería ser con radares y los radares brillan por su ausencia. No veo que estén los controles para ver la velocidad de los conductores”, añadió.

Tomasiello sostuvo que lo primero es la “prevención, a través de la capacitación, de la escuela; sigamos con los controles y terminemos con las sanciones, que es la otra parte importante que tampoco debe faltar”.

“Hay que lograr la concientización del riesgo al que uno se somete, sino después hay que lamentar lesiones o muertes”, insistió en Tardes de Frente. “Debemos recapacitar y empezar a pensar que no es un minuto antes, sino llegar seguros al lugar de destino”.

También analizó la necesidad de tener anillos de circunvalación en Mendoza: “Si queremos ir desde la Ciudad Universitaria hasta el Hospital Notti, por ejemplo, debemos pasar todo el centro. Si tuviésemos anillos de circunvalación (como San Juan) podríamos evitarlo. Estos anillos permiten descongestionar y llegar a sectores de la parte conurbana. Esas soluciones también deberían darse. Los proyectos están previstos en Mendoza, pero la realidad es que todavía no los tenemos”.

Si bien aseguró que “el alcohol es una de las causas importantes” de los accidentes de tránsito, indicó que “la siniestralidad vial responde a una multicausalidad de factores. Puede estar el factor que tiene que ver con lo humano, los errores, la imprudencia, el estado del vehículo. El otro día escuchaba que apenas un 7% de la población ha llevado su vehículo a la RTO. Algo está fallando, no pueden circular vehículos que no están en condiciones y circulan incluso por los accesos”.

“El estado de las calles es otro factor que puede promover la ocurrencia de un siniestro; por esquivar un pozo colisiono con otro vehículo”, añadió.

Y cerró: “No tomamos conciencia de todos los riesgos. Si se le ha otorgado la licencia a una persona es porque tiene las condiciones mínimas para conducir de manera adecuada; sin embargo, la realidad nos muestra que esas personas un día de lluvia van a 100 km/h por la autopista como si el suelo estuviera seco”.