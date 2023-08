Denuncian robo a pasajeros de un colectivo

Pasajeros de un colectivo del grupo 500 sufrieron robos durante las últimas horas en Guaymallén, según relató una pasajera que fue víctima del hecho delictivo. Desde el Ministerio de Seguridad informaron que no hubo denuncia y no tienen el robo registrado. Desde AUTAM, también dijeron que no tienen ninguna novedad, que no hubo denuncias de incidentes en ningún colectivo durante el día de ayer. Sin embargo, a la mujer que relató lo sucedido le robaron pertenencias.

El hecho ocurrió pasadas las 17 en un 532. Según contó la pasajera a MDZ, el micro frenó en la esquina de Roca e Higuerita, en Bermejo, para que se subiera una chica. En ese momento –siguiendo con el relato– aparecieron más de 15 delincuentes encapuchados que le apuntaron con un arma al chofer y empezaron con el robo 'tipo piraña'. “Llevaba el celular en la mano y lo llegué a meter en la manga de la campera. Me sacaron una mochila con la plata del día y los cigarrillos”, detalló la víctima.

La policía no tardó en llegar y los pasajeros tuvieron que quedarse a testificar, según explicó la pasajera. Los oportunistas lograron escapar, pero posteriormente algunos de ellos fueron detenidos, según pudieron apreciar los presentes.

Por lo que se supo, eran hombres y mujeres “pendejos, de 18, 19 y más chicos”.

“Nos gritaron ‘¡Saquen los celulares que acá se pudre todo!’ Se reían entre ellos”, agregó y definió lo que sintió como “impotencia”.