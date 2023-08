Dolor por el crimen de Morena: despiden sus restos entre aplausos, gritos y pedidos de justicia

Desde la noche del miércoles se viven momentos de tristeza y dolor en el entierro de Morena Domínguez, que se lleva a cabo en la casa donde vive Hugo, su papá. Dentro y fuera del domicilio, familiares y vecinos expresan sus condolencias en una despedida más que dolorosa para el barrio Villa Diamante de Lanús.

Del velatorio participaron familiares, vecinos, amigos de la niña y el cuerpo docente de la Escuela N°60 donde la menor concurría.

El féretro salió del domicilio al mediodía, la caravana pasó por la puerta de la escuela y se dirige hacia al cementerio de Lanús, ubicado en la calle Aguilar 3302.

Despiden los restos de Morena en la casa de su papá.

Postales del dolor

vecino, padre de una amiga de Morena, la recordó con mucha tristeza: "La nena la semana pasada estuvo comiendo en casa, y ahora toca despedirla, esto es letal, no hay razonamiento para esto, no encuentro palabras y eso que no estoy en los zapatos del padre", expresó.

"Una nena con todo el amor, el padre sin palabras; un padre con todas las letras, a la madre no la conozco, pero bueno todo nuestro apoyo y esto no tiene que pasar... esto no tiene que volver a suceder, es muy irracional, está lejos de nuestro entendimiento; no hay preguntas ni palabras", añadió.

Antes, el padre de Morena, en pleno velatorio, había pedido que tanto la madre como los abuelos de Morena fueran a su casa a despedirla. "Quiero que vengan la mamá, los abuelos. Yo no les voy a hacer nada. Sólo quiero que vengan a ver a la More. Necesito que vengan por mi bebé, por la More. No tienen la cara de venir a verla", dijo esta mañana Hugo, el padre de la niña, en diálogo con la prensa, al referirse a su exesposa, quien se encontraba de viaje en Salta al momento del crimen.

En tanto, un abuelo de Morena, identificado como Fabio García, expresó esta mañana su pesar y dijo: "No es justo que maten a una niña por un celular que no servía y 100 pesos" y pidió que los acusados "se pudran en la cárcel".

El cortejo fúnebre salió de la casa, pasaron por la puerta de la escuela y luego fueron hasta el cementerio de Lanús.

Por su parte, la abuela paterna de Morena dijo que "no sabía que iba sola al colegio" y manifestó la preocupación del padre de la menor porque le pasara algo en la calle.

En la puerta de la casa de su hijo, Antonia dijo: "Estábamos preocupados por la inseguridad en la zona. Mi hijo (por Hugo) me dijo unos días antes que no podía dormir porque la nena no estaba con él, que estaba preocupado que a su hija le pase algo. No sabíamos que iba sola al colegio", afirmó.

Antonia describió a su nieta como "una nena tranquila, que no andaba en la calle", y relató que el padre "la llevaba todos los días al colegio y la traía de vuelta".

"Un chico merece salir de su casa para ir al colegio y volver a su casa", a la vez que pidió que "los políticos por favor se ocupen de solucionar este tema de la inseguridad. ¿A quién le hizo daño esta nena para que la golpeen así?", se preguntó conmocionada. El cortejo fúnebre salió de la casa, pasaron por la puerta de la escuela y luego fueron hasta el cementerio de Lanús.

Investigación por el crimen de Morena

La fiscal de Lanús, Silvia Bussano, a cargo de la investigación por el crimen de Morena Domínguez, aseguró hoy que en la causa existen pruebas suficientes para sostener que los dos hermanos de 25 y 28 detenidos por el caso "son los autores del hecho".

"Después de todas las tareas de investigación que se llevaron a cabo ayer, se logró determinar la identidad de los dos autores que están detenidos y hoy se les va a recibir la declaración indagatoria", afirmó esta mañana Bussano al canal C5N, al referirse a los imputados Miguel Ángel (28) y Darío Humberto Madariaga (25).

Consultada por las evidencias, la fiscal afirmó que "las claves son varias, las cámaras ayudaron, pero también ayudaron las declaraciones de todos los testigos y todas las tareas de inteligencia que se fueron haciendo para dar con el paradero de estas dos personas". La autopsia reveló que Morena falleció por un "fuerte golpe abdominal" que le produjo una hemorragia.

"En general, en investigaciones complejas como estas, no hay un solo medio de prueba, sino varios los medios que hay que concatenarlos", agregó.

Confirmó que los imputados por la muerte de Morena cometieron un asalto violento para robarle pertenencias y que por ese motivo "la calificación (penal) es homicidio en ocasión de robo", delito contemplado en el artículo 165 del Código Penal y que prevé una pena de 10 a 25 años de prisión.