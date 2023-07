Joven descuartizado: quién es el barra de Boca que lo amenazó y que se presentó a declarar

El crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario encontrado descuartizado en Ingeniero Budge, es investigado por la Justicia, que desde hoy cuenta con conversaciones que tuvo la víctima en las que aseguraba que le debía dinero a una persona mencionada como Nahuel. Ese sujeto resultó ser el hijo de un barrabrava de Boca, identificado como Gustavo Iglesias, que, sin pedido de captura ni imputación, se presentó con un abogado ante un fiscal para declarar.

"Me amenaza, me putea, me promete la muerte y demás. Bueno, si me pasa algo ya están todos avisados", era lo que había enviado "Lechuga", un broker del ambiente del automovilismo, antes de ser asesinado. Además de Nahuel, también declaró su padre, el barrabrava de Boca, quien buscaba defender a su hijo y desvincularlos del caso a ambos.

Las capturas de los chats de WhatsApp e Instagram ya fueron incorporados al caso que investiga la UFI número 5 de Lomas de Zamora, a cargo de Marcelo Domínguez.

En tanto, la familia de Algaba sostiene que por la forma en la que fue asesinado y descuartizado, "no actuó una sola persona" en el hecho. El letrado Sebastián Queijeiro, quien representa a la familia, explicó en declaraciones a la prensa que "por el tipo de delito que se cometió, no actuó una sola persona, fueron varias" y se mostró confiado en que en las próximas horas podría haber un imputado en el expediente. De esta manera, deja entrever la hipótesis que tienen tanto él como la familia del fallecido sobre el homicidio

Las inquietantes anotaciones en el celular del empresario

Por otro lado, el empresario juntó las capturas de los chats en un anotador, en el que además realizó una serie de textos inquietantes que ahora son material de investigación.

El texto titulado como "Cuentas", del 1º de octubre de 2022, a las 13:30, decía: "En principio les pido disculpas a todas las personas que les fallé y no les pude pagar lo que me dieron. Esto empezó como una inversión en criptomonedas y, de a poco, se me fue yendo de las manos. Nada de lo que sucedió fue adrede. En cada nuevo intento para salir adelante siempre estuvo la posibilidad de recuperar lo perdido. Y ahí estuvo el error".

"En su momento le quise pagar con el Smart y plata y no le sirvió. Hoy está enojado. Me amenaza, me putea, me promete la muerte y demás. Pero se olvida cuando le presté $1000 dólares en Miami y estuvo ocho meses para devolverlos (...) Me prestó $ 40.000 dólares y le pagué 12 meses de interés, o sea, el capital se recuperó", siguió.

Y agregó: "Ahora me caí y no puede esperar unos meses que me acomode. No. Me llama, me amenaza y demás (...) Bueno, si me pasa algo ya están todos avisados".

Qué dicen los audios en los que Gustavo Iglesias amenazaba a Fernando Pérez Algaba

Conversación entre Gustavo Iglesias, conocido como "Chupa", y Fernando Pérez Algaba

F.I: Te voy a confesar algo, mi hijo toma pastillas para dormir porque no puede dormir por vos. ¿Escuchaste? Le arruinaste la vida a mi hijo

F.P.A: Pero por qué, boludo. Si me fue mal y le quise dar un smart

F.I.: Porque él tenía el sueldito con vos y se lo cortaron

F.P.A: Pero porque me fue mal, boludo. Yo no ando en un auto o tengo algo para pagarte. Si no, te pagaría

F.I: ¿Pero por qué volteaste a mi hijo?

F.P.A: No lo volteé, Gustavo. Vos me dijiste cuando yo estaba en el hotel de Barcelona, me dijiste "Lechuga, vos pagame..." No, yo no me equivoqué con vos, acá hubo un mal entendido

F.I.: No, con mi hijo te equivocaste

F.P.A.: ¿Pero yo puedo hablar un segundo, boludo? ¿Puedo hablar un segundo?

F.I.: Entonces yo no...

F.P.A.: ¿Me podés escuchar un segundo? ¿Me podés escuchar un segundo?

F.I.: No hay diálogo. Yo donde te vea, yo donde te vea, te saco los ojos. Escuchame, yo no te voy a matar. Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y te voy a cortar las manos para que no cuentes nunca más en tu vida plata. ¿Escuchaste? Grabame. Gustavo Iglesias, Gustavo Iglesias. Te lo va a hacer y no tengo ningún problema, escuchá lo que te voy a decir, esto te lo juro por mis hijos, no tengo ningún problema después de hacerte lo que voy a hacer en ir preso. No tengo ningún problema, me la banco