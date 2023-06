Estremecedor relato de una mujer a la que motochorros le dispararon en la cabeza: "Me hice la muerta"

Una mujer sufrió un violento robo en Córdoba en el que un grupo de motochorros le disparó en la cabeza y, de milagro, se salvó. "Me hice la muerta para que no me maten", contó Gisela Vaca, de 36 años, quien se está recuperando, aunque tiene aún tiene el proyectil en el cuerpo.

"Me limpiaron y me sacaron la pólvora. Pero la bala todavía está ahí (en la cabeza)", contó en las últimas horas la víctima del asalto, mientras la trasladaban desde el Hospital de Urgencias hasta el Príncipe de Asturias, en donde la realizarían un estudio médico.

En una entrevista con El Doce, la mujer indicó: "Me acuerdo de todo. No perdí la conciencia. Me pedía plata. No me resistí. En un momento me apuntó de frente y me disparó. Cuando me disparó, vi todo negro y lucecitas, el zumbido de la bala", explicó. Y agregó: "Volví a abrir los ojos, vi que me apuntaba en el piso y que una segunda persona le decía ‘pegale, pegale’. Yo cerré los ojos para hacerme la muerta, la dormida, y no me disparó, se fueron".

El violento hecho sucedió el sábado pasado a las 20:00 en la manzana 7 del barrio Cooperativa Güemes. Al menos cuatro motochorros sorprendieron a varios vecinos de la zona que estaban entrando a una casa. Los delincuentes les pidieron sus teléfonos celulares y dinero. Gisela corrió para encerrarse en el domicilio, pero recibió un balazo en la cabeza. Ante esto, los ladrones ingresaron a la vivienda y se llevaron teléfonos móviles y un televisor, entre otros elementos, para luego escapar a bordo de dos motos.