"Nena, metí la pata": a juicio el médico mendocino que le ligó las trompas a una mujer "por error"

El hecho ocurrió en septiembre del 2020, pero recién en junio de este año arranca el juicio penal: una mujer tuvo a su bebé en un hospital privado de Mendoza y, por error, le ligaron las trompas. El médico a cargo fue imputado por el delito de "lesiones gravísimas culposas" por realizar una práctica que su paciente nunca solicitó.

La abogada de la damnificada, Agustina Maddiona, habló en MDZ Radio: “Es una imputación grave porque tiene como consecuencia la fatalidad de que se le ha imposibilitado a la mujer engendrar”.

“Sostenemos que es un error que cometió el médico. La operación transcurrió con normalidad, fue una cesárea programada. La paciente estuvo consciente todo ese tiempo, podía escuchar, hablar. Sin explicación alguna, el médico le ligó las trompas sin su consentimiento”, detalló la letrada en Según Cómo lo Mires.

El caso encajaría en el perfil de violencia obstétrica. “La mujer me consultó aún estando internada porque le pareció extraño. Cuando salió, el médico le pidió disculpas y le reconoció que se equivocó de paciente”.

“Tenemos pruebas suficientes para sostener la acusación y hemos conseguido la elevación de la causa a juicio, más allá del tiempo que ha pasado. El 23 de junio empezamos el juicio penal”, remarcó.

Además, recordó que “el médico entró a la habitación y le dijo ‘nena, metí la pata. Disculpame. Pensé que era mi otra paciente, me equivoqué’”, pero que después no confirmó esta versión.

“El médico da dos versiones distintas: una es la historia clínica, donde dice que lo hizo para evitar futuras complicaciones prenatales y la otra, que es la que da en el expediente, es que lo hizo porque había un sangrado que ponía en peligro su vida y que él toma la decisión. En esa declaración reconoce que la paciente estaba consciente, que podía escuchar, que podía hablar. Si incluso hubiera estado en riesgo la salud de ella, por ese sangrado, alguien tiene que dar el consentimiento”, insistió.

Y agregó: “Tenemos, además de la historia clínica, la versión del anestesista, la del marido que estaba afuera, el informe de la perito médica de parte, que diagnostica que la práctica que se realizó no era urgente ni necesaria, que es una práctica irreversible y que no fue para salvarle la vida”.

La abogada contó que la paciente tiene otra hija de 16 años, además de la beba que nació ese día, y que perdió un embarazo tras recibir una golpiza de su pareja anterior. “Tenía planeado tener otros hijos con su pareja actual y se lo había comunicado al médico, que sabía y actuó en contra de su voluntad”.

Si bien la pena por este tipo de delito no es alta y es excarcelable, “es importante que se conozca el caso y que se le dé la perspectiva de género que se merece. Mi defendida quiere que no haya otras mujeres en esta situación, que no ocurra nunca más”, cerró la letrada,