El dramático video que dejó hombre que se quitó la vida por estar acusado de abuso: "Soy inocente"

El domingo pasado, el cuerpo de un hombre de 30 años fue encontrado en Blanco Encalada, Luján, tras haberse suicidado colgándose de un árbol. Lo particular del caso es que trataba de una persona con pedido de captura de la Justicia por el presunto abuso sexual en perjuicio de su propia hija, una menor de edad. Antes de su drástica decisión, el acusado grabó dos dramáticos videos.

Este material, al que MDZ tuvo acceso pero tomó la determinación de no publicar por ser altamente sensible, apareció publicado en la propia cuenta de Facebook de este muchacho y fue publicado por su madre, una vez que las autoridades policiales y judiciales le entregaron el teléfono celular.

En los videos se lo ve entre lágrimas y totalmente conmocionado, a bordo de un auto, manifestándose "inocente", asegurando que jamás le hubiera hecho daño a su hija y despidiéndose de sus familiares.

"Recién ayer me entregaron el celular de mi hijo. Pude ver fotos, mensajes de hostigamiento, abuso emocional, acoso social. Pude corroborar una relación sumamente tóxica, en dónde lo dejaban, le podían volver; que si te quiero, que ahora no...que te quiero conocer...que ya no te quiero conocer....y así. Una relación enfermiza que no paró hasta acabar con él", publicó la madre del acusado en el perfil de él.

Claramente la mujer hizo referencia a una mala relación de su hijo con su pareja, y a los aparentes maltratos que recibía el fallecido.

"En primer lugar quiero confiar que con esta publicación todo un sistema incompetente, llámese Justicia, abogados, profesionales intervinientes, reflexione para que esto no vuelva a suceder ( utopía) y no poder ver tanta manipulación , no solo a menores...sino a adultos también", agregó.

El posteo completo

"En tercer lugar a toda la gente que lo condenó y juzgó socialmente...hablando desde la ignorancia y la malicia. He recibido escraches sociales como madre, cómo profesional, acusaciones de encubrimiento , he sido insultada y maldecida por esta mujer en forma privada...en dónde me amenazaba que también podría perjudicarme laboralmente si no estoy del lado de su verdad, dado que trabajo en educación( sólo quienes me conocen saben quién y como soy en todos los aspectos). ( Tengo llamadas grabadas , mensajes y audios que lo comprueban tanto acoso )", se destaca en otro tramo de la publicación.

S. I, la forma en la que se menciona a este hombre para no identificar a su hija-presunta víctima de un abuso sexual y menor de edad, fue encontrado muerto el domingo en inmediaciones de la Ruta 82, en Blanco Encalada, Luján. En tanto, su auto había sido hallado dos semanas antes en la misma zona.