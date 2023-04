Desaparición de Abigail Carniel: las trabas que complican la investigación y el temor a dar testimonio

Se cumplieron dos años de la desaparición de Abigail Carniel, una joven de 18 años que fue vista por última vez el 16 de abril de 2021, en el barrio Sargento Cabral del departamento de Las Heras. A pesar de decenas de rastrillajes y de continuar su investigación, aún no hay certezas sobre qué sucedió con ella. Su madre sostuvo en una entrevista con MDZ que lo único que busca es justicia. MDZ Radio dialogó con el abogado de la familia de la víctima, Fernando Peñaloza.

“La hipótesis que se mantiene es que Abigail habría sido asesinada o se le habría dado muerte en la zona del barrio Sargento Cabral con motivo de una deuda o un ajuste en relación a la droga. Con esta plataforma es con la que la fiscalía ha venido trabajando. A partir de escuchas telefónicas y alguna declaración testimonial, logramos imputar a tres personas, una por ser el autor ideológico y dos por ser autores materiales. La imputación se sostuvo durante un tiempo con prisión preventiva. La defensa de ellos, de los imputados, apeló esa prisión preventiva y la Cámara entendió que no procede la prisión preventiva, quedando los imputados en libertad”, contó Peñaloza.

En este sentido, el abogado remarcó que en el caso de estos hechos que suceden “en contextos cerrados de violencia”, es muy difícil encontrar pruebas, por lo que resulta sumamente dificultoso saber qué es lo que sucedió con Abigail.

“La gente de la zona se acerca a la familia y le dicen que saben lo que pasó. Cuando uno los convoca, no quieren dar su nombre. Tienen temor de declarar. Hay dos recompensas una de la provincia de Mendoza que es 1 millón trescientos mil pesos, y otra del Ministerio de Seguridad de la Nación que es de 2 millones pesos. Nos consta en persona, a la familia, al fiscal y a los investigadores que la gente sabe. Las personas no quieren declarar por miedo y esa es un poco la respuesta lamentable a que un hecho no se pueda esclarecer”, argumentó Peñaloza.

Con respecto a las personas que habían sido detenidas, el abogado de la familia de Abigail advirtió que una de ellas fue condenada por una causa de narcotráfico. “Todos ellos niegan la hipótesis. Las escuchas telefónicas que se hicieron estaban vinculadas a causas de narcotráfico. Esto fue un punto de partida, pero necesariamente se debía tener a los interlocutores de esa conversación para que vengan a declarar. Uno de ellos era el autor material y el otro era la pareja. Esta persona se niega a reconocer o dar explicaciones de lo que dijo, porque hacen falta más explicaciones para poder tener una hipótesis firme o acabada”, añadió.

Finalmente Peñaloza sostuvo que a pesar de presentar los inconvenientes expuestos, la investigación sigue en pie y se han realizado rastrillajes. “Quien tenga información la puede aportar y su identidad será resguardada hasta que el fiscal de Homicidios Carlos Torres lo decida”, cerró.

