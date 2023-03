Rompió el silencio Daniel Paco, uno de los "reyes" de la construcción de Guaymallén

El nombre de los hermanos Paco quedó en boca de todos luego de que el martes un niño de 6 años muriera tras caer a un pozo de 50 metros en uno de los terrenos que tiene la empresa Idandi S.A. en Urquiza 795. A partir de ese momento se destapó una olla de acusaciones sobre los empresarios de origen boliviano que operan en la provincia desde hace varios años.

Este jueves MDZ intentó comunicarse con Florentino Daniel Paco, pero fueron reiteradas las negativas de hablar sobre lo sucedido y las acusaciones que recaen sobre su espalda. Además en horas del mediodía este medio logró dar con los dos hermanos mientras estaban reunidos en un café de la zona donde sucedió el deceso de Erik Mamaní. "En este momento está ocupado y no puede atender. No va a hacer comentarios al respecto", declaró una mujer al otro lado del teléfono.

Un par de horas después, Florentino Daniel Paco decidió romper el silencio a través de un comunicado, en el cual expresó que "desde la empresa Idandi S.A. lamentamos enormemente la gran pérdida que ha sufrido la familia Mamani, ocasionada por el accidente en el que perdiera la vida Erik. Tal como lo hemos hecho de manera privada, estamos a entera disposición de la familia para lo que consideren necesario con el fin de mitigar mínimamente el duro momento que están pasando".

Y agregó: "Ante la serie de expresiones periodísticas y manifestaciones de funcionarios de gobierno (de Guaymallén) que pretenden desviar la real preocupación, nos vemos en la necesidad de recordar que el pozo data de 1976 y se encontraba tapado", remarcando que el terreno donde sucedió la tragedia, y el cual fue clausurado por la Municipalidad de Guaymallén, que "está totalmente baldío, sin ningún tipo de construcción y a una distancia de aproximadamente 100 metros de donde se guardaban herramientas".

Sobre las construcciones que se encuentran en el lugar, las cuales fueron apuntadas como viviendas de obreros indocumentados y como punto de obrador, Florentino Daniel Paco explicó, según el comunicado, que "los departamentos existentes en el lugar nunca han estado ni están habitados, solo existen la rotación de personal que cumplen la tarea de cuidar la propiedad. NO han existido ni existen trabajadores indocumentados, ni trabajadores golondrinas en condiciones de explotación, ni gente trabajando en ese lugar, solo la guarda de herramientas y otros elementos", destacó, al tiempo que aseveró que "no han existido ni existen causas penales pendientes con la empresa".

Daniel Paco saliendo del bar donde fue encontrado por MDZ.

Y sigue: "En la zona construyen más de 150 emprendedores inmobiliarios, y en muchos de los casos liderados por ciudadanos de origen boliviano, y esas obras no pertenecen a la empresa Idandi S.A. NO han existido ni existen causas penales pendientes contra la empresa. NO existen denuncias por estafas contra la empresa".

El martes por la tarde noche se comunicó el fallecimiento de Erik Mamaní, el menor de 6 años que cayó en un pozo de 50 metros de profundidad.

Sobre esas denuncias, Paco explicó a través del escrito: "Existieron atrasos producto del COVID19, a los que nadie fue ajeno y que todavía a la fecha siguen surtiendo efectos. Sin embargo, los atrasos más nocivos son generados por la decidía y la burocracia de la administración pública. Además, hemos sufrido abuso de autoridad y discriminación en ciertos actos hacia la empresa".

Y siguió: "Muchas de las deudas difundidas en los medios que se le atribuyen a Idandi S.A., pertenecen

a lotes ya vendidos y que se encuentran en proceso de transferencia, deudas que claramente deben afrontar sus propietarios".

Para terminar expresó: "Nuestra empresa siempre ha generado trabajo genuino apoyando a nuestros colaboradores y sus familias, potenciando la economía de la región donde se desempeña. Lo seguiremos haciendo, no bajaremos los brazos a pesar de los ataques infundados de los que hemos sido víctimas a raíz de este lamentable accidente".

