La Justicia avanza en la investigación por el ataque al supermercado de los Roccuzzo

El fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, dijo este viernes que la investigación por la balacera contra un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, cometido en Rosario por delincuentes que además dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar, "avanza por buen camino" por lo que espera "buenos resultados en estos días".



"Se trata de una investigación que va teniendo una buena dirección y esperamos que pueda tener también buenos resultados en estos días", dijo Baclini en diálogo con Radio 2-Rosario, al referirse al hecho investigado por el fiscal de la Unidad de Balaceras del Ministerio Público Fiscal de Rosario, Federico Rébola.



Baclini agregó que se trabaja sobre "varias hipótesis" y consideró "que en el peor de los casos, lo mejor que tiene que salir de aquí es un plan de seguridad que sirva para poder afrontar de aquí al futuro lo que se tiene que hacer" ya que "esa es la gran deuda que tiene la provincia en general y el sistema penal en general".



El hecho que tuvo repercusión mundial por haber tenido como blanco del ataque a tiros una propiedad de la familia de la esposa de Messi y como destinatario de una amenaza escrita al propio astro argentino, se registró el jueves a la madrugada, alrededor de las 3, cuando dos hombres que se movilizaban en una moto se detuvieron frente al comercio ubicado sobre la calle Lavalle al 2.500, de la zona oeste de Rosario, propiedad de José Roccuzzo, y efectuaron múltiples balazos contra la fachada, tras lo cual escaparon.



En el lugar, los agresores dejaron un mensaje escrito a mano que decía: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", en referencia al intendente de Rosario, Pablo Javkin.



Según la información oficial, en la fachada del supermercado "Único", la Policía científica detectó 14 impactos de bala, mientras que 12 vainas servidas fueron recogidas de la vereda.



Voceros vinculados a la investigación judicial consignaron que por el momento el caso no tiene detenidos y que los peritos trabajan analizando las imágenes de cuatro cámaras de seguridad que fueron secuestradas en la cuadra de donde ocurrió el ataque.



También los pesquisas enviaron a peritar la nota manuscrita dirigida a Lionel Messi y el material balístico secuestrado.



El jueves, en un breve contacto con la prensa, el fiscal Rébola dijo que el ataque quedó grabado por una cámara de videovigilancia de una vivienda ubicada frente al supermercado: "Tenemos las filmaciones y las cámaras en nuestro poder. Estamos recabando información", afirmó.



El funcionario manifestó además que "no existieron amenazas previas" a la balacera.



En tanto, el intendente Pablo Javkin al referirse también al suceso, dijo que sospecha "de todos".



"La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal", expresó, al tiempo que dejó entrever una conexión entre el ataque contra los Roccuzzo y una reunión que mantuvo con los responsables de las fuerzas destinadas a cuidar la ciudad.



Al mismo tiempo, el intendente restó importancia al mensaje destinado al delantero del Paris Saint-Germain (PSG), entendiendo que "la nota la puede hacer cualquiera. Ni siquiera está dirigida al supermercado".



Desde el jueves, la actividad en el comercio atacado se desarrollaba normalmente y las autoridades del área de seguridad decidieron asignar una custodia policial por prevención.