La decisión que tomaron los fiscales con el líder de "Los Monos"

Dos fiscales solicitaron este viernes que el jefe de la narcobanda rosarina "Los Monos", Ariel Máximo "Guille" Cantero, sea alojado en un sector del complejo penitenciario de Marcos Paz donde no tenga contacto con otros presos por narcotráfico, se le controlen de manera "estricta" las comunicaciones telefónicas y se realicen requisas cada dos semanas en su lugar de alojamiento para verificar que no cuente con celulares.



Se trata de la fiscal federal 2 de Rosario, Paula Moretti, y de su colega Diego Iglesias, de la Procunar ( Procuraduría de Narcocriminalidad), quienes llevan adelante una de las causas que se le siguen a Cantero por balaceras y el manejo de la organización delictiva "Los Monos" desde la cárcel.



En el escrito, al que tuvo acceso Télam, los funcionarios judiciales solicitan que "se ordene su alojamiento en un sector del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz en el que pueda controlarse que no tenga contacto con otros internos que se encuentren detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico o al crimen organizado".



Como segundo punto, solicitan que "se disponga un control estricto de las comunicaciones que pueda mantener a través del teléfono de línea fija de acceso público de los internos mediante el cual, garantizándose en su totalidad la privacidad de las conversaciones, se pueda conocer los abonados telefónicos y las personas con las que se comunica, estableciéndose a su vez un horario y tiempo de llamadas razonable".



También, consideraron que es necesario que, "en forma aleatoria y cada 14 días, se realice una requisa en su lugar de alojamiento al efecto de constatar que el mismo no posea ningún dispositivo móvil".



Según el dictamen, se le requiere al Servicio Penitenciario Federal que dé "estricto cumplimiento a la prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles dentro de los establecimientos penitenciarios", de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.660.



Finalmente, los fiscales entienden que también es necesario que "se restrinjan las visitas que pueda recibir (Cantero) en la unidad de detención a efectos de que no pueda entrevistarse con personas que no resulten estrictamente de su vínculo familiar o su defensa".