Encontraron a la beba que había sido robada en un hospital de La Matanza y detuvieron a un joven

La Policía bonaerense halló pasadas las 13 a la beba que había sido robada esta madrugada del Hospital Paroissien, ubicado en la localidad bonaerense de Isidro Casanova.

La beba, de dos días de vida, fue encontrada sana y salva luego de 7 horas en una iglesia de esa localidad del partido de La Matanza junto a un joven que fue detenido, informaron fuentes policiales y judiciales.



Así, pasadas las 13 de este mediodía la niña apareció "sana" en la puerta de la Parroquia San José de Isidro Casanova y ya se encuentra junto a su madre.



Tras un llamado telefónico anónimo y una foto, agentes policiales llegaron a la iglesia, y hallaron a la niña junto a un joven de 21 años, quien fue aprehendido.



En tanto, en la investigación se evalúa que una mujer de 33 años podría ser la autora material del hecho, mientras se intenta determinar si el padre de la niña tuvo alguna responsabilidad en el robo.



La niña, de 48 horas de vida, desapareció esta mañana de su cuna cuando estaba con su madre en una habitación del sector de maternidad del Hospital Interzonal Diego Paroissien, ubicado en la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas al 6000, en la mencionda localidad de La Matanza.



"La información que me dieron es que mi hermana le dio el pecho y luego se durmieron ambas. Cuando mi hermana se despertó, la beba ya no estaba", relató a la señal noticiosa A24 Jorge, el tío de la beba, quien agregó: "Dicen que la encontraron en una Iglesia, que la dejaron ahí. No te sé explicar más porque yo no estaba en ese momento".



"Por suerte, está sanita y salva", dijo el hombre. "Mi hermana (por la tía de la niña) recién bajó del auto y entró con la bebé de nuevo. Alcanzamos a darle un abrazo. Mi sobrina ya está con la mamá", añadió.



Sobre el robo, relató que fue esta mañana, alrededor de las 6, y que se enteraron porque su hermana "se despertó y la beba ya no estaba" junto a ella.



Por el hecho, calificado como "sustracción de menor", la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3 de La Matanza, a cargo de Gastón Bianchi, investiga el ingreso de dos mujeres al hospital, una de ellas a la 1.30 de esta madrugada, que solicitó entrar a una habitación pero le fue negado el acceso, y otra durante el amanecer, informaron fuentes judiciales.



Esta segunda mujer se retiró del hospital con una mochila y se encontró con la otra, para luego dirigirse hacia la Ruta Nacional 3, según pudieron reconstruir los investigadores según a los registros de cámaras de seguridad del centro de salud.