Caso Lucio Dupuy: prisión perpetua para las acusadas del crimen

Este jueves al mediodía el tribunal consideró a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez culpables del crimen de Lucio Dupuy, cometido el 26 de noviembre de 2021 en una vivienda de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Ambas mujeres serán condenadas a prisión perpetua, aunque la madre del menor quedó desligada del abuso sexual.

El veredicto se conoció a las 12, sin la presencia física de Espósito Valenti, Páez, ni de sus abogados defensores. Allí, los jueces Andrés Olié, Daniel Sáez Zamora y Alejandra Ongaro se presentaron en la sala de audiencia 8 de los Tribunales de Santa Rosa y definieron que ambas eran penalmente responsables de los delitos por los que el Ministerio Público Fiscal las imputó.

"Declaramos a Magdalena Espósito Valenti autora materialmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, con alevosía y ensañamiento, en perjuicio de Lucio Dupuy", explicaron inicialmente. Y agregaron: "Declaramos a Abigail Páez autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real del delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal realizado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la cuidadora, por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia como delito continuado", explicó el tribunal.

A su vez, los jueces consideraron que la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, no fue autora de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal.

Según los cargos de los que eran sospechosas, Espósito Valenti era sospechosa de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

Por su parte, su pareja Abigail Páez, había sido imputada por "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".

Pese a que este jueves solo se esperaba el veredicto de culpabilidad de las imputadas, los agravantes que les otorgaron indican que el próximo lunes 13 de febrero a las 8 am, la pena que se espera es la de prisión perpetua.

Minutos antes de conocer la decisión judicial, fuentes extraoficiales resaltaron que el tribunal consideraba otorgarles todos los agravantes que se mencionaron en la imputación, pero el referido al "odio de género" había dividido la votación.

Un país a la espera

Desde las primeras horas de esta mañana, el movimiento en el Ministerio Público Fiscal (MPF) de La Pampa fue intenso. Con operativos de seguridad en el ingreso al lugar, grupos sociales y vecinos se acercaron para pedir justicia por Lucio y "para que no haya otros Lucio en Argentina".

Según la acusación que sostuvo el MPF, Lucio fue asesinado entre las 17:30 y 19:40 del 26 de noviembre de 2021 en una vivienda ubicada en la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella. Los fiscales Verónica Ferrero, Máximo Paulucci y Mónica Rivero remarcaron que en base a la necropsia practicada en el cuerpo del menor hubo maltrato físico continuo y lesiones de vieja data. Además, quedaron acreditados los abusos sexuales en reiteradas ocasiones.

De la misma manera, el abogado querellante, José Mario Aguerrido, quien representa al padre de Lucio, Christian Dupuy, adhirió al planteo y pruebas presentadas por el MPF, mientras que planteó la necesidad de agregar el agravante de "odio de género" para el homicidio. Así fueron las audiencias del juicio.

Durante las 18 audiencias del juicio, la estrategia de los defensores de las imputadas intentó convencer al tribunal de que los agravantes del crimen no quedaron probados e incluso, en uno de los casos, se pidió la absolución.

Silvina Blanco Gómez, la abogada de Abigail Páez (la madrastra de Lucio) remarcó que "no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional". De esta manera, consideró que Páez no tuvo la intención de matar al niño, es decir, que no quería llegar al resultado de muerte. Con esta situación, se buscaba que la mujer recibiera una pena que iba de los 3 a 6 años de prisión.

La defensa aseveró que "ninguna de las tres agravantes" planteadas por el Ministerio Público Fiscal para el homicidio quedaron probadas, agregando que, en el peor escenario, pudo existir un homicidio simple con dolo eventual (8 a 25 años de condena), porque debió representarse que lo podía matar con los golpes que le dio.

Por su parte, el defensor de Espósito Valenti, Pablo De Biasi, pidió la absolución de la madre de Lucio porque dijo que ella no estaba en la vivienda en ese momento, mientras que descartó la responsabilidad por supuesta omisión en el homicidio. En tanto, y de ser hallada culpable, solicitó que solo se le impute homicidio preterintencional (de 3 a 6 años).