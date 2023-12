La "ingeniosa" estafa que puede robar tu cuenta de WhatsApp con una llamada

Los delincuentes digitales continúan perfeccionando sus métodos, utilizando técnicas cada vez más sofisticadas para engañar a las personas. En la última semana, ha surgido una nueva estafa en WhatsApp, caracterizada por su astucia y precisión.

Usuarios han reportado un incremento significativo en estos casos, donde el riesgo principal es la pérdida del control de sus cuentas. Una de las afectadas compartió su experiencia con MDZ, revelando con detalle el modus operandi de estos manipuladores cibernéticos.

Todo comenzó cuando la víctima recibió una llamada del supuesto "Servicio Técnico de WhatsApp Argentina" en el que se le informa que la cuenta de WhatsApp de la víctima estaba siendo utilizada para vender autos robados.

"Esto me pasó el sábado cuando me llamaron desde el 'Servicio Técnico de WhatsApp Argentina' para informarme que estaban usando mi WhatsApp para vender autos robados. Me dijeron que había que darle de baja y para ello era necesario hacer un procedimiento", explicó una usuaria.

La víctima relató que en la llamada, los estafadores le dieron información detallada sobre la persona que supuestamente estaba utilizando su cuenta de WhatsApp para vender autos robados.

Los estafadores se hacen pasar por el "Servicio Técnico de WhatsApp Argentina" Foto: Shutterstock

Una vez que proporcionaron información para ganarse la confianza de la víctima, le explicaron que debían ejecutar un "procedimiento" en el sistema, con el fin de evitar que el impostor continuara usando su cuenta de WhatsApp. Y para ello era necesario que la víctima les revelara un código que, según dijeron, llegaría a su celular. Pero, en realidad, este código era el de verificación de WhatsApp, un elemento fundamental para iniciar sesión en la cuenta desde cualquier otro dispositivo.

Después de obtener el código, los delincuentes instruyeron a la víctima para que apagara su teléfono durante 15-20 minutos, supuestamente para completar el proceso de "reseteo". Sin embargo, este paso solo sirvió para dar tiempo a los estafadores para tomar control total de la cuenta de WhatsApp. "Me dijo que una vez que corte la llamada, apague el teléfono para que se termine de resetear y ya iba a poder ingresar nuevamente", explicó.

Una vez que la víctima se dio cuenta del engaño y encendió su teléfono, descubrió que su cuenta había sido robada y los delincuentes digitales ya estaban utilizando su WhatsApp para solicitar dinero a sus contactos. "Cuando apago el teléfono me di cuenta de que me habían hackeado, entonces lo vuelvo a prender y por Instagram me empezaron a avisar que estaban usando mi cuenta para pedir plata", explicó.

Esta experiencia no fue única; ya que la mujer comentó que al menos cuatro amigas de la víctima también fueron objetivo de este mismo engaño.

Cómo recuperó su cuenta la usuaria afectada

Para recuperar su cuenta de WhatsApp, la usuaria enfrentó un período de espera obligatorio de 11 horas, el tiempo establecido por WhatsApp antes de permitir la solicitud de un nuevo código de verificación. Una vez transcurrido este intervalo, pudo pedir un nuevo código y, de esta manera, logró finalmente recuperar el acceso a su cuenta.