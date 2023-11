La dos malas noticias que recibió L-Gante en las últimas horas

La Cámara de Apelaciones de Mercedes confirmó este martes que el músico Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, será sometido a juicio oral por la causa privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de la localidad bonaerense de General Rodríguez y en el mismo fallo revocó su sobreseimiento por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

La medida fue dictada por los camaristas Oscar Reggi y Carlos Risuleo, quienes declararon inadmisible el recurso presentado por Diego Storto, abogado defensor del cantante, que había solicitado la desvinculación de su representado.

En un fallo de 9 páginas al que Télam tuvo acceso, la Cámara también revocó el sobreseimiento de L-Gante (23) en cuanto al delito de “tenencia simple de estupefacientes” dictado el mes pasado por el juez de Garantías Gabriel Castro al momento de elevar la causa a juicio.

De esta manera, el acusado será juzgado por dicho delito y por las causas "amenazas simples en concurso real con privación de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas" respecto de la víctima Darío Gastón Torres.

Además, también irá al banquillo por "privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples" de Catalina Passi y "encubrimiento agravado por el ánimo de lucro".

“Advertimos que los fundamentos expuestos en la apelación -reiteramos- reeditan en forma casi textual los formulados en la oposición a la elevación a juicio, la cual -obviamente- se presentó en la instancia de grado con antelación a que el a quo dictara el decisorio que hoy se impugna”, remarcaron los jueces.

En ese sentido, señalaron: “Por no adecuarse a las formas delineadas en el ritual para la viabilidad del recurso de apelación, no queda otro camino que desechar la protesta contra la resolución que no hace lugar al sobreseimiento de Valenzuela, ni a la mutación del marco típico solicitada, y eleva a juicio la causa que se le sigue."

En tanto, aún queda pendiente que el Tribunal de Casación bonaerense se expida acerca de la excarcelación, otorgada por el juez Castro, revocada luego por la Cámara de Mercedes y apelada esta última decisión por la defensa.

L-Gante fue liberado la noche del 8 de septiembre pasado de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio.

La denuncia que derivó en la detención fue realizada el 27 de mayo por Torres, vecino de la familia del artista, que reside en el barrio Bicentenario de Rodríguez, en el oeste del Conurbano.

La mañana de ese día, a la salida del local bailable "Río", ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada "La Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Según denunció este hombre, cuando se retiró del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela y tras ello, los miembros de la banda fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a sus parientes.

Luego, siempre de acuerdo a su relato, pasó un BMW blanco conducido por Elián, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo subió por la fuerza. El popular cantante./Foto: archivo

A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Rosa Catalina Passi, otra vecina del cantante y quien había participado de la primera discusión-

Las víctimas dijeron que algunos integrantes de "La Mafilia" fueron demorados por la Policía y el músico regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: "Largame a los pibes o a éste te lo mato".

Supuestamente Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que el imputado recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las personas retenidas..

"En este sentido he de decir que sin dejar de tener en cuenta las contradicciones de Passi acerca de lo ocurrido dentro del vehículo, no han quedado descartadas tampoco del todo las afirmaciones de Torres, y teniendo en cuenta que en este momento no se encuentra en juego la libertad del causante, es que no haré lugar al cambio de calificación impetrado al respecto", dijo el juez en el escrito.

Con la prueba reunida, la fiscalía en ese momento solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue arrestado.