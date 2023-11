Revelan otro presunto acoso sexual en la sala de escape de Godoy Cruz

Una última noticia salpica a la sala de escape llamada Enigma, ubicada en Godoy Cruz, y tiene que ver con otra denuncia realizada a uno de sus empleados por presunto abusos sexual a una niña. A las denuncias ya realizadas sobre los abusos a seis niñas ocurridas este fin de semana, en las últimas horas salió a la luz una nueva acusación realizada el 22 de julio de 2023 durante un cumpleaños.

Según la madre de la víctima, su hija, a la que preservamos su identidad por tartar de un delito de abuso sexual, había asistido a una fiesta de cumpleaños el 15 de julio de este año en la sala de escape de Godoy Cruz cuando, de regreso, notó que la menor actuaba de manera extraña.

“La denuncia la realicé el día 22 de julio ya que mi hija tardó en expresar lo que le había ocurrido. Rápidamente me dirigí a la Oficina Fiscal Nº 4. Estuve más de una hora declarando, se generó un expediente, pero el mismo no quedó en nada. No hicieron ninguna actuación ni se acercaron al lugar ni hablaron con la empresa encargada. Incluso nunca hubo un detenido”, expresó la madre de la menor a MDZ.

Sala de escape. Godoy Cruz. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

“La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual fue la única que intentó alguna intervención. Citaron a un perito informático para determinar el contenido de las cámaras de seguridad. Creí que la causa avanzaría, pero nunca me llamaron o vi algún informe”, detalló.

Hace pocos días, luego de que salieran a luz estos seis abusos, la madre de la víctima buscó explicación, aunque no tuvo respuesta. “Hace 5 meses que vengo insistiendo a la Oficina Fiscal Nº 4 , pero nunca me dieron una explicación. Incluso pedí que unieran las causas, que hicieran una conexión con las dos denuncias realizadas en los últimos días , y no actuaron”, dijo.

Y selló: “Estos seis abusos se podrían haber evitado si me hubieran intervenido el espacio desde el primer momento en que me presenté a la Fiscalía ese 22 de julio de este año. Aquí hubo negligencia y la sigue habiendo. La Oficina Fsical Nº 4 no hizo nada. Cuántos niños han sido afectados desde que tomó conocimiento la oficina”.

Sala de escape. Godoy Cruz. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

La causa

En las primeras horas de este lunes, una investigación salió a la luz donde se encontraron un par de denuncias sobre presuntos abusos sexuales ocurridos el fin de semana en una sala de escape del mencionado departamento . Ya hay dos presentaciones formales en fiscalía y se esperan que sean más en las próximas horas, mientras los testimonios de las víctimas apuntan a joven que se desempeñaba en ese lugar.

Allí, el sábado pasado un grupo de compañeros de sexto grado de una escuela de Ciudad-se reservaron más datos para preservar a los menores de edad-festejaba un cumpleaños, que terminaría muy mal.

En horas de la noche, cuando los niños de 11 años regresaron a sus casas, empezaron a contarles a sus familiares entre lágrimas que en ese sitio habían sufrido tocamientos (abuso simple) por parte de quien había coordinado la actividad.

Todos los relatos apuntaban a un mismo joven, de unos 25 años e identificado. Fueron seis las víctimas, cuatro nenas y dos nenes, que manifestaron haber sido abusadas por el sospechoso en los sectores de oscuridad, propios de este tipo de juegos y retos. En esas condiciones el agresor habría "aprovechado" la situación.

Hasta la tarde de este lunes eran dos las familias que ya habían denunciado lo sucedido en la Oficina Fiscal 4 de Godoy Cruz y se cree que en las próximas horas se sumarán algunas más. Mientras, en la Fiscalía de Delitos contra la integridad Sexual ya tomaron conocimiento y la causa quedará en manos del fiscal Darío Nora.

Por otra parte, las familias de los chicos tuvieron contacto con la empresa a cargo de esta sala de escape, desde donde aseguraron que el sospechoso-de quien por ahora se omite su hombre y apellido- ya fue despedido. Además, se pusieron a disposición de la investigación y se comprometieron a entregar las cámaras de seguridad para esclarecer el hecho. Comunicado de la empresa Enigma. Foto: Captura.

El comunicado de Enigma

Tras los casos de supuestos abusos sexuales en la sala de escape, Enigma, la empresa a cargo del lugar emitió un comunicado.

"Ante la reciente sospecha que uno de los miembros de nuestro equipo ha estado involucrado en comportamientos inaceptables y profundamente preocupantes. En primer lugar, queremos expresar nuestra más sincera solidaridad y apoyo a las personas afectadas. Proteger a nuestros clientes, especialmente a los jóvenes, es una responsabilidad que asumimos con el mayor nivel de seriedad. Estamos tomando medidas inmediatas y decisivas para que se haga justicia", comienza relatando el enunciado.

Y también confirma que "hemos desvinculado al individuo en cuestión y estamos cooperando plenamente con la justicia para apoyar su investigación".

Qué son las salas de escapes

Las salas de escapes se definen como un espacio físico destinado al juego en equipo que tiene como objetivo resolver una serie de pruebas y encontrar elementos con un propósito común: escapar de una habitación, temática y acondicionada, antes de que se cumpla un tiempo determinado.

Estos desafíos ganan cada vez más adeptos y se expanden los complejos que montan este tipo de emprendimientos. En Mendoza uno de los más conocidos está sobre calle San Martín al 1.700, en Godoy Cruz, y su nombre es "Enigma Salas de Escapes".