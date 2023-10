Violento y millonario asalto sufrió una médica cardióloga en Chacras de Coria

Un violento y millonario robo ocurrió este martes por la mañana a una médica cardióloga infantil en el estacionamiento de la reconocida pastelería “gourmet” Brillat Savarin de calle Darragueira 7035 de Chacras de Coria, Luján de Cuyo. No hay detenidos por el momento.

Según la víctima, Eliana Retamales, quien dialogó con MDZ, el hecho ocurrió este martes cerca de las 10 de la mañana en la famosa pastelería Brillat Savarin cuando fue a tomar un café con un amiga.

“Se me acercó la mesera de la pastelería y me indicó que unos sujetos estaban merodeando mi camioneta cuando escuché el estallido de uno de los vidrios y salí corriendo y pidiendo ayuda. Mi desesperación fue tal que me tiré casi encima del auto. Se estaban llevando mis instrumentos de trabajo. Fue muy violento todo”, detalló Retamales.

Toyota Hilux blanca robada. Foto: MDZ.

Según el relato de la victima, un auto marca Peugeot Sport de color azul se estacionó al lado de su camioneta marca Toyota Hilux blanca, descendieron los delincuentes y con el codo uno de los sujetos reventó el vidrio trasero izquierdo del rodado.

“Cuando rompen el vidrio se meten y logran robarme una maleta con todo el instrumental médico que utilizo para mis pacientes. Un electrocardiógrafo cardiovex con pinzas para adultos y niños. También un estetoscopio cardiológico Littman que el el mercado cuesta más de 700.000 pesos. Además una agenda con el nombre de mis pacientes, sellos y una computadora Mac. No tengo idea de todo lo robado, pero de seguro superan los dos millones”, detalló la médica.

Tras el violento hecho, Retamales realizó la denuncia en la Comisaría Nº 30 de Chacras de Coria. Hasta el momento, no se sabe nada de los delincuentes y de los objetos robados.

“Chacras se ha vuelto una zona muy peligrosa. Hay policías, pero no te sentís tranquila. Tengo varios amigos que han sido víctimas de robos en la zona. Les pido a la comunidad mendocina que si ven elementos médicos como los detallados no los compren y avisen a la policía. Son elementos muy caros y que no sirven más que para uso médico”, selló Eliana.

Por el momento, Retamales espera que la policía revise las cámaras de seguridad de los comercios de la zona para poder identificar el auto y a los delincuentes.

Una zona insegura

“La zona está bastante insegura”, remarcó Mauricio Delgado, otro médico que fue víctima de un robo en la zona de los Caracoles de Chacra.

Según el médico deportólogo infantil, el hecho ocurrió este miércoles por la noche, cerca de las 21, cuando encontró su vehículo con los cristales traseros totalmente destruidos. Pastelería Brillat Savarin. Luján de Cuyo. Foto: Google Maps.

“Salí a correr, como todos los días, por la zona de los Caracoles de Chacra cuando de regreso encontré los vidrios de mi auto reventados. Se llevaron todo: dos computadoras, un oftalmoscopio, un estetoscopio, un fotoscopio, documentación, los sellos. Yo creo que lo robado ronda los 1.5 millones de pesos , tal vez un poco más”, detalló Delgado.

Delgado realizó la denuncia pero tampoco tiene novedad de los sustraído ni de los delincuentes.