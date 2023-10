Caso Próvolo: enojo en las familias de sobrevivientes que no pudieron ingresar

Fueron dos años de debate y más de 100 testigos los que han pasado para que este miércoles se llegue a la audiencia de condena del segundo juicio que se lleva adelante por el caso Próvolo.

La imputadas en este debate son las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, así como exdirectoras y empleadas del Instituto: Graciela Pascual, Gladys Pinacca, la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.

La audiencia empezó con incidentes en la entrada del Polo Judicial, luego de que les negaran la entrada a familiares de sobrevivientes de los abusos y víctimas. La situación de tensión fue desactivada por el abogado querellante, quien bajó hasta la explanada y aclaró que podrán ingresar a la sala aquellos que estén en la lista de la audiencia.

Los familiares pedían que ingresen todas las víctimas para poder presenciar la audiencia.

El abogado de las víctimas Sergio Salinas dialogando con las familias.

Antes de la audiencia, Julia Morcos, representante del Colectivo por la Restitución de la Víctimas del Próvolo indicó que buscarán que ninguno de los acusados queden sin condena. Es que, de las nueve imputadas, hay cuatro que no serán condenadas ya que ni la Fiscalía ni la querella sostuvieron la acusación durante sus alegatos. Sobre esto Morcos dijo: "Es imperante que se haga justicia y que esa gente no quede impune. Fueron estilos claves y silenciaron los hechos".

Una de las imputadas que podría recibir la absolución es la psicóloga Cecilia Raffo, quien antes de ingresar al Polo Judicial indicó: "Quiero darles gracias a todos los trabajadores de la Justicia por el apoyo que nos han dado a nosotras las imputadas en todos estos años oscuros que hemos vividos. Fueron 6 años duros desde lo personal. He pasado ataques de pánico, perdí todo. Tuve que vender los muebles de mi casa para poder darle de comer a mis hijos. Si el fiscal hubiera investigado bien, yo no estaría aquí ni hubiese vivido todo ese tormento. La querella se encargó de rotularnos como mujeres diabólicas. Han creado un arma mediática que usaron contra mi persona -como con las otras imputadas- de la que no hay pruebas. Espero saber qué reparación habrá".